FIFA WM 2022 Er soll Mbappé stoppen - Englands Kyle Walker vor dem WM-Spiel seines Lebens Stand: 09.12.2022 17:32 Uhr

Im Viertelfinale der WM 2022 trifft England auf Frankreich. Im Blickpunkt wird dabei das Duell zwischen Kyle Walker und Kylian Mbappé stehen. Kann der englische Rechtsverteidiger den Ausnahmestürmer stoppen?

Bislang ist die WM 2022 in Katar das Turnier des Kylian Mbappé. Der französische Superstar scheint schlicht auf einem anderen Level als seine Gegner zu agieren. Mbappé ist ein Mann der Superlative: Der 23-Jährige vereint unfassbare Dynamik mit hervorragender Technik und einem überragenden Abschluss. Der Linksaußen der " Bleus " hat im Golfstaat nach vier Spielen bereits fünf Treffer erzielt und zwei weitere Tore vorbereitet.

Die große Frage vor dem Viertelfinale zwischen Titelverteidiger Frankreich und England (10.12.2022, 20.00 Uhr, Radio-Livereportage und Liveticker auf sportschau.de) lautet daher: Ist Mbappé überhaupt zu stoppen? Bei den " Three Lions " glaubt man, dafür genau den richtigen Mann zu haben: Rechtsverteidiger Kyle Walker.

Walker mit guter Bilanz gegen Mbappé

Denn der Profi von Manchester City weiß, wie es gegen den Hochgeschwindigkeitstorjäger geht. Viermal hat der 32-Jährige mit Manchester City in der Champions League gegen Mbappés Klub Paris St. Germain gespielt und dabei dreimal gewonnen.

City-Profi Kyle Walker im Duell mit Kylian Mbappé von Paris St Germain

Vor allem aber hat er im direkten Duell mit dem Flügelspieler immer gut ausgesehen - dem französischen Wunderstürmer gelang in diesen vier Partien nur ein Treffer.

Walker: " Ich werde ihm nicht den roten Teppich ausrollen "

Diesmal ist es wohl das "Spiel seines Lebens". Walker ist guter Dinge, seinen Kontrahenten erneut zu stoppen - und schickte schon mal eine Kampfansage in Richtung des Hochgeschwindigkeitstorjägers. " Ich werde ihm nicht den roten Teppich ausrollen und ihm sagen: Geh und schieß ein Tor ", sagte er auf der englischen Pressekonferenz vor dem Fußballklassiker.

Duell zweier Topsprinter

Walker ist prädestiniert, um Mbappé zu bremsen. Er ist zwar schon 32 Jahre alt, aber immer noch sehr schnell. Der Profi von Manchester City gilt als sehr dynamisch und erreichte bei der WM bislang einen Top Speed von 34,4 Stundenkilometern - im englischen Achtelfinale gegen den Senegal (2:0).

Ein absoluter Topwert für Walker - dem allerdings die 35,3 Stundenkilometer von Mbappé im Achtelfinale gegen Polen (3:1) gegenüberstehen. Nur vier Spieler waren in Katar schneller als der 23-Jährige. Und er könnte vermutlich noch schneller, wenn er den Raum dazu bekommt. Mbappés Karriere-Bestwert liegt bei raketenhaften 37,9 Stundenkilometern.

Antizipation - Walkers Schlüssel zum Erfolg

In den bisherigen Duellen hat Walker dieses leichte Defizit auf höchstem Niveau durch die Antizipation von Spielsituationen ausgeglichen. Für ihn wird es auch diesmal darum gehen, Aktionen vorab zu erahnen und dem französischen Flügelstürmer erst gar keinen Raum zu lassen, um seine Athletik ausspielen zu können.

Sollte Mbappé den Ball haben, muss Walker zuallererst versuchen, den Weg zum englischen Tor zuzustellen. Dabei sind dann auch seine Abwehrkollegen Harry Maguire und John Stones im Zentrum sowie Luke Shaw auf der linken Außenposition gefragt. Die englische Defensive muss im Verbund funktionieren, um Mbappé und die französische Offensive zu stoppen.

" Wir spielen nicht Tennis "

Walker weiß, dass ganz England auf ihn schauen wird. Für ihn keine Bürde, sondern eine Ehre. " Es ist meine Aufgabe, Mbappé zu stoppen ", sagte er. " Ich habe schon oft gegen ihn gespielt. Ich werde ihm Respekt entgegenbringen, aber nicht zu viel. Mbappé ist ein großartiger Fußballer, aber Frankreich hat noch viel mehr Qualität. Wir spielen nicht Tennis, es ist kein Eins-gegen-Eins-Duell ."

Man dürfe das Spiel gegen Frankreich daher nicht darauf reduzieren, wie der Rechtsaußen gestoppt werden kann, so Walker weiter: " Das Spiel ist nicht England gegen Mbappé, es ist England gegen Frankreich ." Diese Herangehensweise sei bereits in den Duellen zwischen Manchester City und Paris St. Germain ein Erfolgsgeheimnis gewesen: " Da haben wir auch nicht nur an ihn gedacht. Ich denke, es wird am Samstag das gleiche sein ."

" Mbappé ist ein sehr gutes Werkzeug "

Der Titelverteidiger, erläuterte Walker, hätte neben dem Wunderstürmer noch zahlreiche weitere Offensivakteure, die Spiele entscheiden können. " Mbappé ist ein sehr gutes Werkzeug in ihrem Arsenal, aber es gibt noch andere gute Spieler, die wir nicht unterschätzen sollten. Spieler, die große Titel und die WM gewonnen haben ."

Olivier Giroud etwa , seit dem 4:1-Auftaktsieg gegen Australien Rekordtorschütze der " Equipe Tricolore ". Oder Ousmane Dembele und Antoine Griezmann, Torschützenkönig der EM 2016. "Sie können uns alle Probleme bereiten."

Doch die meisten Blicke werden auf ihn und Mbappé gerichtet sein. Für einen der beiden wird das Turnier nach dem Match beendet sein. Ein " Do-or-Die "-Spiel, auf dass sich Walker freut. " Ich vertrete mein Land im Viertelfinale einer Weltmeisterschaft, da geht es wirklich um alles ", sagte er. " Wenn wir verlieren, fahre ich nach Hause ."