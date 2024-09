Real Madrid schlägt VfB Rüdiger schickt bärenstarke Stuttgarter punktlos nach Hause Stand: 17.09.2024 22:58 Uhr

Der VfB Stuttgart hat seine Champions-League-Klasse gezeigt, aber das Sieger-Gen von Real Madrid zu spüren bekommen. Antonio Rüdiger brachte den deutschen Vizemeister beim 1:3 (0:0) um den verdienten Punktgewinn, in der Nachspielzeit sorgte Endrick für den Endstand. Zuvor hatte Deniz Undav per Kopf die Führung von Kylian Mbappé ausgeglichen.

Gerade mal 469 Tage war es her, da hatten die Stuttgarter noch gegen den Hamburger SV im letzten Moment in der Relegation den Bundesliga-Klassenerhalt geschafft. Nun stand das Team von Trainer Sebastian Hoeneß am Dienstag auf der größtmöglichen Bühne im Profifußball: Champions League im Bernabeu, dem Zuhause von Real Madrid.

Dass es bei den Königlichen nur 100 Tage her war, dass sie zum sechsten Mal in zehn Jahren die Königsklasse gewannen, verdeutlichte zusätzlich, wie gegensätzlich die beiden Klubs sind - und wie besonders dieser Anlass für den VfB ist.

Stuttgart mit vielen Top-Chancen zu Beginn

Und der nutzte das Parkett, um vom ersten Moment an seinen Fußball zu zeigen. Stuttgart agierte mit Mut, bestimmte die Anfangsphase mit viel Ballbesitz - und hatte die erste Chance. Jamie Leweling kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, weil der Winkel aber sehr spitz war, konnte Thibaut Courtois parieren (2.). Erst in der Folge meldete sich dann auch Madrid offensiv an, Aurelien Tchouameni vergab nach Vorlage von Mbappé allerdings aus aussichtsreichter Position (7.).

Noch besser war aber die Chance für Enzo Millot, der für den Gladbach-Doppelpacker Ermedin Demirovic in die Startelf gerückt war. Nach einem hohen Ballgewinn steckte Deniz Undav auf ihn durch, der französische U21-Nationalspieler verfehlte das Tor freistehend aber knapp (9.). Wenig später musste Courtois dann erneut gegen Leweling (11.) und Millot (14.) einschreiten.

Die CL-Spiele des VfB Stuttgart im Überblick

DI, 17.9., 21 Uhr A - Real Madrid DI, 1.10., 18.45 Uhr H - Sparta Prag DI, 22.10., 21 Uhr A - Juventus Turin MI, 6.11., 21 Uhr H - Atalanta Bergamo MI, 27.11., 18.45 Uhr A - Roter Stern Belgrad MI, 11.12., 21 Uhr H - Young Boys Bern DI, 21.1., 21 Uhr A - Slovan Bratislava MI, 29.1., 21 Uhr H - Paris St. Germain

Stuttgart zeigte herausragenden Fußball - der in einer Großchance für Angelo Stiller gipfelte, bei der Courtois zum wiederholten Male seine Klasse zeigte. Über unzählige Stationen hatte sich der VfB über das gesamte Spielfeld kombiniert und Stiller frei vors Tor geschickt, da stand jedoch einer der besten Keeper der Welt (17.).

Latte von Undav und Phantomfoul an Rüdiger

Einer der besten Feldspieler zeigte dann auch, warum er zur fußballerischen Elite gehört. Mbappé zog von der linken Seite in die Mitte, ließ zwei Gegenspielern keine Chance und schlenzte den Ball Richtung langes Eck - doch Alexander Nübel konnte wie sein Gegenüber stark parieren (26.). Doch die Stuttgarter Antwort ließ nicht lange auf sich warten - und der Torerfolg rückte immer näher. Undav schloss aus 18 Metern ab und sein Schuss wurde so gefährlich abgefälscht, dass er auf der Latte landete (29.).

Das Spiel hatte mittlerweile auf beiden Seiten ein unglaubliches Tempo und eine Chancenvielfalt, die den Spielstand von 0:0 zur Absurdität machte. Rodrygo hatte den nächsten Hochkaräter, doch ein Stuttgarter Bein verhinderte den Einschlag (31.). Und dann gab es den nächsten brisanten Moment: Nach einem vermeintlichen Foul von Maximilian Mittelstädt gab es Elfmeter für Real - doch der Stuttgarter hatte Antonio Rüdiger gar nicht getroffen, der Pfiff wurde zurückgenommen (36.).

Real startet zu schnell für den VfB

Die erste Halbzeit war schon rasant, sie war aber nichts gegen den Start des zweiten Durchgangs. Denn der madrilenische Hochgeschwindigkeitszug benötigte nur 22 Sekunden, um für das erste Tor zu sorgen. Tchouameni bediente mit einem langen Ball Rodrygo, dessen Querpass Mbappé nur noch ins leere Gehäuse drücken musste (46.). Die eiskalte Dusche für die Stuttgarter, die wie schon so viele Real-Gegner dafür bestraft wurden, wenn sie eigene Chancen ungenutzt ließen.

Und Madrid wollte direkt nachlegen. Rodrygo vergab kurz darauf das 2:0, Führichs Gesicht verhinderte das Gegentor im letzten Moment (51.). Die Königlichen hatten nun die Kontrolle über das Spiel und immer wieder aussichtsreiche Angriffe, bei denen aber der letzte Pass fehlte - bis Vinicius Jr. nach Vorlage von Dani Carvajal aus 16 Meter die Latte traf (59.).

Undav bricht den Courtois-Bann

Fast im Gegenzug war Courtois zum dritten Mal Sieger im persönlichen Duell gegen Leweling (60.) - und vieles erinnerte an das Champions-League-Endspiel der vergangenen Saison, als Borussia Dortmund lange besser war, viele Chancen hatte, der belgische Torhüter Madrid im Spiel hielt und dessen Kollegen es dann mit zwei Toren richteten.

Dennoch sorgte die Gelegenheit wieder für eine Wende im Spiel, Stuttgart hatte den Schlüssel zurück wieder gefunden - und belohnte sich endlich. Nach einer Ecke schoss Leweling den Ball auf den Kopf von Undav, der überlegt gegen die Laufrichtung von Courtois einnetzte (68.).

Rüdiger sorgt für den Ausgerechnet-Moment

Der VfB nun nicht nur zurück, sondern sogar näher am Sieg. Denn das Hoeneß-Team spielte weiter nach vorne, drückte auf die Führung, während von den Real-Superstars erstmal nichts mehr zu sehen war. Aber dann bekam Stuttgart wieder die ganze Ergebnis-Brutalität der Madrilenen zu spüren. Luka Modric brachte eine Ecke gefühlvoll in den Strafraum und Rüdiger sorgte für die erneute Führung der Gastgeber - und den Auftaktsieg des Titelverteidigers (83.).

Und es war dazu auch noch einer dieser Ausgerechnet-Momente. Von 2011 bis 2015 spielte Rüdiger für den VfB, er war dort in der U19 und wurde zum Profi. Doch nun jubelte er ausgelassen gegen seinen Ex-Klub, der trotz einer großartigen Leistung ohne Punkte aus dieser Partie ging. Aber nicht nur in Madrid dürfte Stuttgart für die nächsten Spieltage in der Champions League auf dem Zettel haben. Daran ändert auch der Treffer von Endrick in der fünften Minute der Nachspielzeit nichts.