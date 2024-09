Kane nicht zu stoppen Neun Bayern-Treffer deklassieren Zagreb Stand: 18.09.2024 00:32 Uhr

Die Münchner Bayern haben mit einem Torfeuerwerk gegen Dinamo Zagreb einen Einstand nach Maß in die neue Champions League gefeiert. Viermaliger Torschütze beim 9:2 (3:0) am Dienstag (18.09.2024): Harry Kane, der zuletzt in der Bundesliga schon einen Dreierpack geschnürt hatte. Die neun geschossenen Münchner Treffer sind gleichzeitig eine Bestmarke der Bayern in der Königsklasse: 1972 hatte der FCB im alten "Europapokal der Landesmeister" 9:0 gegen Omonia Nikosia gewonnen. Auch Thomas Müller stellte eine fabelhafte Bestmarke auf.

Nach zwei zurecht nicht gegebenen Abseitstreffern eröffnete Kane mit einem souverän verwandelten Foulelfmeter den Torreigen (19.). Der als Rechtsverteidiger aufgestellte Raphael Guerreiro erhöhte nach sehenswerter Vorbereitung von Jamal Musiala (34.), kurz danach krönte Michael Olise sein bis dato sehr ansprechendes Champions-League-Debüt für die Münchner mit seinem Treffer zum 3:0 (38.).

Die hatten nach der Pause ihre Konzentration in der Kabine vergessen und ließen Dinamo durch einen Doppelschlag wieder ins Spiel kommen. Zuerst verkürzte Kapitän Bruno Petkovic (49.), bei einem erfolgreichen Konter schaffte Takuya Ogiwara gegen den zum Wiederbeginn eingewechselten Ersatzkeeper Sven Ulreich den Anschluss (50.).

Kane (57.) und Olise (61.) brachten den deutschen Rekordmeister mit ihren jeweils zweiten Treffern wieder deutlich in Führung, zwei weitere verwandelte Strafstöße von Kane (72./78.) schraubten die Münchner Torzahl auf sieben. Leroy Sané (85.) und Leon Goretzka (90.+2) machten das schlimme Debakel für Zagreb und seinen Trainer Sergej Jakirovic perfekt.

Neuer: "Haben Ulle ein bisschen im Regen stehen lassen"

"Das war bitter, dass wir 'Ulle' am Anfang so ein bisschen im Regen haben stehen lassen" , sagte Manuel Neuer nach der Partie, "aber wie wir nach der schwachen Phase wieder zurückgekommen sind, war der FC Bayern, wie wir ihn zuletzt öfter gesehen haben." Und auf den möglicherweise nun entstehenden Hype um die Bayern meinte der Keeper: "Wir wissen, dass wir da auf dem Boden bleiben müssen."

Bayerns Manuel Neuer klärt im Spiel gegen Zagreb akrobatisch

Neuer war vorsichtshalber in der Halbzeit ausgewechselt worden, nachdem er in der Anfangsphase aus bei einem Ausflug in den Mittelkreis bei einem Luftzweikampf auf dem Rücken gelandet war. Nach der Partie gab Trainer Vincent Kompany sofort Entwarnung und sagte: "Wir wollten kein Risiko eingehen." Auch Neuer sagte, es sei "nichts Gravierendes, also eine Kleinigkeit" . Er gehe davon aus, am Samstag (21.09.2024) in der Bundesliga bei Werder Bremen spielen zu können.

Guerreiro als Rechtsverteidiger

Nach der schweren Trainingsverletzung von Sacha Boey, dessen eingerissener Meniskus bereits operiert wurde, bot Kompany Alphonso Davies und Allrounder Guerreiro auf, Letzterer interpretierte seine Rechtsverteidiger-Position von Beginn an sehr offensiv. Außerdem konnte sich Aleksandar Pavlovic im defensiven Mittelfeld erneut beweisen.

Die Bayern begannen druckvoll und absolut dominant, und der erste Torjubel ließ nicht lange auf sich warten. Musiala schob ein schönes Zuspiel von Kane flach ein - allerdings aus Abseitsposition (9.). Auch Serge Gnabry rührte wenig später seinen imaginären Espresso, aber sein charakteristischer Torjubel wurde nach VAR-Intervention ebenfalls beendet. Allerdings zeigte der Unparteiische nach der Video-Doppelüberprüfung auf den Punkt: Pavlovic war im Strafraum der Gäste zu Fall gebracht worden, Kane blieb am Punkt hochkonzentriert.

Musiala-Vorbereitung per Brust

Gnabry leitete den dritten Treffer mit einem Chipball auf Musiala ein, der seine überragenden fußballerischen Fähigkeiten einmal mehr unter Beweis stellte. Gnabrys Zuspiel spielte der Nationalspieler mit der Brust vom Elfmeterpunkt aus zurück an die Strafraumgrenze, wo Guerreiro direkt abzog und verwandelte. Wenig später freute sich Olise über seinen ersten Champions-League-Treffer für die Bayern, den der Engländer mit dem Kopf nach Flanke von Joshua Kimmich erzielte.

Dann gab es den verhagelten Einstand für Ulreich: Die schlafmützige Bayern-Abwehr ließ zuerst Petkovic und danach Ogiware treffen, Dinamo machte sich kurz Hoffnung, das Spiel in München noch zu drehen. Doch schnell fanden die Bayern ihre Konzentration wieder: Kimmich schoss platziert von der Strafraumgrenze aus, den parierten Schuss verwertete Kane aus kurzer Distanz. Bevor Olise seinen zweiten Treffer auf Vorlage von Musiala bejubelte, war ein weiterer Treffer von Kane aberkannt worden.

Müller mit Rekordspiel

Zwei Elfmeter (einmal nach Hand-, einmal nach Foulspiel) verwertete Kane wie ein Uhrwerk - beide links unten. Dann wurde Thomas Müller zu seinem 152. Einsatz in der Königsklasse eingewechselt und stellte damit einen Rekord auf: So oft war noch kein anderer Spieler in der höchsten Spielklasse für einen einzigen Verein im Einsatz.

Wenig später konnte sich auch der ins Spiel genommene Sané in die Torschützenliste eintragen, als er einen von Müller abgelegten Ball mit links schön ins Tor der bemitleidenswerten Kroaten schlenzte. Und auch Goretzka, der zuletzt in der Bundesliga bei Holstein Kiel (6:1) nicht mal im Kader gestanden hatte, rechtfertigte seine Einwechslung mit einem schönen Kopfball nach Kimmich-Flanke.

"Ich glaube, als Zuschauer hat das schon Spaß gemacht. Man hat gemerkt, dass wir immer das nächste Tor erzielen wollen" , sagte Kimmich im Sportschau-Interview. "Bis auf die fünf Minuten, in denen Zagreb sogar den Ausgleich machen kann, war es ein spektakuläres Spiel. Die anderen Teams werden sich auch das Spiel angeschaut haben oder das Ergebnis sehen - und 9:2 ist ein Brett. Sowas in der Champions League ist schon eine sehr gute Leistung."

BAYERN MÜNCHEN

MI, 2.10., 21 Uhr A - Aston Villa MI, 23.10., 21 Uhr A - FC Barcelona MI, 6.11., 21 Uhr H - Benfica Lissabon DI, 26.11., 21 Uhr H - Paris St. Germain DI, 10.12., 21 Uhr A - Schachtar Donezk MI, 22.1., 21 Uhr A - Feyenoord Rotterdam MI, 29.1., 21 Uhr H - Slovan Bratislava

Und hier alle Termine des FC Bayern München.