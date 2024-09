Champions League Gittens erlöst schwachen BVB in Brügge Stand: 19.09.2024 06:35 Uhr

Borussia Dortmund hat beim Champions-League-Auftakt in Brügge lange ein schwaches Spiel gezeigt - Jamie Gittens leitete für den BVB den späten Sieg ein.

Durch das 3:0 (0:0) beim FC Brügge rangiert der BVB in der 36 Klubs langen und noch wenig aussagekräftigen Tabelle der reformierten Champions League am 1. Spieltag bis mindestens Donnerstag auf Platz 3. Die ersten acht Plätze führen direkt ins Achtelfinale, die Plätze 9 bis 24 in die Zwischenrunde. Die Tore der Dortmunder erzielten Jamie Gittens (76./86.) und Serhou Guirassy (90.+4, Foulelfmeter).

Gittens, im August 20 Jahre alt geworden, rettete dem BVB den Arbeitssieg zum Auftakt und wurde als Spieler des Spiels ausgezeichnet. "Heute ist ein guter Tag" , resümierte er bei DAZN.

Sein Coach Nuri Sahin lobte den Youngster: "Er hat ein unglaubliches Eins-gegen-eins und einen starken Abschluss. Wenn er jetzt auf den Geschmack des Toreschießens kommt, dann wird er kaum zu stoppen sein." Julian Brandt sagte: "In der ersten Hälfte war es zäh. Wir sind angerannt, haben Chancen zugelassen." Am Ende habe man gesehen, dass bei Brügge die Kräfte nachlassen. "So hat bei uns die Bank das Spiel entschieden."

BVB beginnt stark, Brügge scheitert an der Latte

Sahin verzichtete zunächst auf den neuen Dortmunder Torjäger Serhou Guirassy. Chancen gab es zu Beginn auf beiden Seiten. Donyell Malen schoss auf der linken Seite bei einer Volleyabnahme knapp rechts am Tor vorbei (4.), Karim Adeyemi scheiterte mit einem Fernschuss an Torwart Simon Mignolet (7.).

Brügges zunächst beste Gelegenheit gab es in der 12. Minute, als nach mehreren abgewehrten Schüssen Dortmunds Torwart Gregor Kobel einen Schuss von Raphael Onyedika parierte, Hugo Vetlesen aus vier Metern dann aber frei zum Schuss kam - und die Unterkante der Latte traf. Bis zur Pause blieb das Spiel dann an Höhepunkten arm.

Hugo Vetlesen schießt an die Latte

Brügge mit Chancen in der zweiten Hälfte, BVB mit den Toren

In der zweiten Hälfte wurde Brügge gefährlicher. Hans Vanakens Schuss wurde noch von Nico Schlotterbeck abgeblockt, im Nachsetzen schoss Vanaken dann über das Tor (55.). Zwei Minuten später zielte Christos Tzolis knapp am Tor vorbei. Vetlesen kam dann aus 15 Metern zum Schuss, Torwart Kobel musste klären (63.). BVB-Trainer Sahin hatte inzwischen reagiert und Guirassy für Malen gebracht. Waldemar Anton ersetzte hinten Ramy Bensebaini.

Doch ein anderer eingewechselter Spieler sorgte für den glücklichen Sieg der Dortmunder: Jamie Gittens kam links im Strafraum an den Ball, sein Schuss wurde zweifach abgefälscht und landete rechts im Tor (76.). Ein Wirkungstreffer, Dortmund wurde sicherer, Julian Brandt vergab wenig später die Chance zum 2:0 (81.).

Jamie Gittens schießt das 1:0

Gittens nutzte dann das erfolgreiche Muster seines ersten Tores nochmal: Wieder zog er von links im Strafraum nach innen und traf zum 2:0 ins rechte Eck (86.). Guirassy kam auch noch zu seinem ersten Tor für den BVB: Er verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem er zu vor selbst gefoult worden war (90.+4).

BVB: Bundesliga in Stuttgart, Champions League gegen Celtic

Für den BVB geht es nun am Sonntag (22.09.2024/17.30 Uhr) in der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart weiter. Es folgt ein Heimspiel an einem Freitagabend (27.09.2024/20.30 Uhr) gegen den VfL Bochum, ehe in der Champions League Celtic Glasgow am 2. Spieltag (01.10.2024/21 Uhr) nach Dortmund kommt.

Der Spielplan von Borussia Dortmund in der Champions League Termin Gegner H/A Di., 1.10., 21 Uhr Celtic Glasgow H Di., 22.10., 21 Uhr Real Madrid A Di., 5.11., 21 Uhr Sturm Graz H Mi., 27.11., 21 Uhr Dinamo Zagreb A Mi., 11.12., 21 Uhr FC Barcelona H Di., 21.1., 21 Uhr FC Bologna A Mi., 29.1., 21 Uhr Schachtar Donezk H

Die Termine von Borussia Dortmund für Ihren Kalender.