Griezmann macht Unterschied Leipzig geht bei Atlético Madrid leer aus Stand: 19.09.2024 23:25 Uhr

RB Leipzig hat zum Champions-League-Auftakt bei Atlético Madrid verloren - trotz eines frühen Tores von Benjamin Sesko (4.).

Bei der 1:2 (1:1)-Niederlage am Donnerstag in Madrid sorgten Antoine Griezmann (28.) und José Giménez (90.) für die Wende zugunsten der Gastgeber. Leipzig kassierte damit erstmals seit 16 Pflichtspielen wieder eine Niederlage - und das geht in Ordnung, denn Atlético hatte die besseren Chancen.

"Wir sind natürlich enttäuscht, weil hier etwas drin gewesen ist", sagte Leipzigs Christoph Baumgartner bei DAZN. "Am Ende entscheiden einfach Kleinigkeiten. Atlético war das eine Tor besser."

Sesko mit Energieleistung

Sesko hatte den lautstarken Fans im Estadio Metropolitano früh einen Stimmungsdämpfer verpasst. Er trieb den Ball bei einem Konter selbst nach vorne und hatte Glück, dass sein abgefälschter Pass noch auf halbrechts bei Lois Openda landete. Der Angreifer zog so stark ab, dass Torwart Jan Oblak den Ball nur nach vorne abwehren konnte. Dort war Sesko per Kopf zur Stelle.

Atlético brauchte allerdings nicht lange, um wieder ins Spiel zu finden. Victor Orban und Castello Lukeba verhinderten mit spektakulären Rettungsaktionen zunächst noch den Ausgleich, beim Pfostentreffer von Angel Correra kam großes Glück hinzu. Der Ball flog die Torlinie entlang, bevor Torwart Peter Gulacsi zugreifen konnte.

Starker Volley-Treffer von Griezmann

Doch einer knappen halben Stunde zahlte sich Atléticos Klasse aus. Marcos Llorente spielte von rechts maßgenau auf Griezmann, der aus elf Metern sehenswert volley traf.

Antoine Griezmann schießt das 1:1

Anschließend verlief die Partie bis zur Pause ausgeglichen. Leipzigs Viererkette hielt besser - Rose hatte nach mehreren Spielen mit Fünfer-Abwehrkette umgestellt. Überraschend war auch, dass die Zugänge Arthur Vermeeren und Antonio Nusa erstmals in der Startelf standen.

Griezmann bereitet Giménez' Siegtreffer vor

Nach der Pause hatte Leipzig zunächst Glück, dass Griezmann einen Fehler im Spielaufbau nicht bestrafte. Der Franzose kam aus 18 Metern zentral frei zum Schuss und verzog. Atlético wirkte weiter gefährlicher, Leipzig verteidigte aber energisch und effektiv, sodass kaum noch gefährliche Abschlüsse hinzukamen. Eine Ausnahme war der Kopfball des eingewechselten Leipzigers Yussuf Poulsen knapp am Pfosten vorbei (77.).

Als alles schon nach einem Remis aussah, setzte Griezmann noch einen drauf. Mit einer schönen Flanke fand er am zweiten Pfosten Giménez, der per Kopf den späten, aber verdienten Siegtreffer erzielte.

Leipzig jetzt gegen Juventus Turin

Leipzig ist nun in der Bundesliga zweimal Favorit, spielt am Sonntag (19.30 Uhr) beim FC St. Pauli, am Samstag, 28. September, um 15.30 Uhr dann gegen den FC Augsburg. Der zweite Champions-League-Spieltag am 2. Oktober bringt dann Juventus Turin als Gast nach Leipzig (21.00 Uhr).

Leipzigs weitere CL-Spiele Datum Gegner Mi., 02.10., 21.00 Uhr H - Juventus Turin Mi., 23.10., 21.00 Uhr H - FC Liverpool Di., 05.11., 21.00 Uhr A - Celtic Glasgow Di., 26.11., 21.00 Uhr A - Inter Mailand Di., 10.12., 21.00 Uhr H - Aston Villa Mi., 22.01., 18.45 Uhr H - Sporting Lissabon Mi., 29.01., 21.00 Uhr A - Sturm Graz

Hier alle Spieltermine von RB Leipzig zum Abonnieren für Ihren Kalender.