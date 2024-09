Champions League Liverpool dreht das Spiel in Mailand, Juventus souverän Stand: 18.09.2024 00:38 Uhr

Der FC Liverpool ist nach dem Weggang von Jürgen Klopp am Dienstagabend erfolgreich in die Champions League gestartet. Auch Juventus Turin, Sporting Lissabon und Aston Villa gewannen am Dienstag (18.09.2024) ihre Partien.

Der englische Topklub Liverpool gewann trotz Rückstand mit 3:1 (2:1) beim italienischen Vizemeister AC Mailand. Für die "Reds" war es die erste Königsklassen-Partie ohne Klopp an der Seitenlinie seit Dezember 2014.

Der Ex-Dortmunder Christian Pulisic sorgte für die frühe Führung der Mailänder (3.), doch der ehemalige RB-Leipzig-Profi Ibrahima Konate (23.) sowie Kapitän Virgil van Dijk (41.) drehten noch vor der Pause das Spiel zugunsten der Gäste - jeweils mit einem Kopfballtor nach einer Standardsituation.

Nationaltorhüter Maignan ausgewechselt

Bei Milan musste Frankreichs Nationaltorhüter Mike Maignan nach einem Zusammenprall (51.) ausgewechselt werden, sodass Lorenzo Torriani (19) zu seinem Profi-Debüt kam. Mit Dominik Szoboszlai, erstmals für Liverpool in der Königsklasse erfolgreich, traf dann ein weiterer Ex-Leipziger (67.). Milan wird am zweiten Spieltag beim deutschen Meister Bayer Leverkusen zu Gast sein.

Im Vorfeld der traditionsreichen Begegnung, die bereits zweimal im Finale der Champions League ausgetragen wurde (2005 und 2007), war es zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen: Am Dienstagmorgen kam der LFC-Fan Philip Dooley in Bergamo ums Leben, teilten die Reds mit, die " zutiefst betrübt " seien. Verantwortliche beider Teams legten in Gedenken Blumen auf seinem Sitzplatz nieder, Liverpool trug zudem Trauerflor.

Lissabon lässt Lille keine Chance

Sporting Lissabon gewann gegen OSC Lille ungefährdet und verdient mit 2:0 (1:0). Die Gastgeber hatten über die gesamte Spieldauer alles im Griff und kontrollierten in Halbzeit zwei in Überzahl das Geschehen - Angel Gomes hatte schon in der 40. Minute Gelb-Rote gesehen.

Ausnahmestürmer Viktor Gyökeres hatte Lissabon in der 38. Minute in Führung geschossen. Das Traum-Fernschusstor von Zeno Debast entschied die Partie endgültig, auch wenn Lille in den letzten Minuten noch einmal offensiv aufkam.

Yildiz-Traumtor führt Juve auf die Siegerstraße

Das erste Tor der reformierten Champions League hatte zuvor Kenan Yildiz geschossen. Der in der Jugend bei Bayern München ausgebildete Türke traf für Juventus Turin bereits in der 21. Minute mit einem Kunstschuss in den Winkel gegen die PSV Eindhoven. Der ehemalige Schalker Weston McKennie (27.) und Nicolas Gonzalez (52.) legten nach, ehe Ismael Saibari (90.+3) noch zum 3:1-Endstand verkürzte. Der Erfolg für Juventus Turin über Eindhoven war letztlich hochverdient.

Kenan Yildiz von Juventus Turin jubelt nach dem 1:0 gegen PSV Eindhoven

Bayern-Gegner Aston Villa überzeugt

Bayern Münchens nächster Champions-League-Gegner Aston Villa meldete sich nach 41-jähriger Abstinenz mit einem klaren Sieg in der Königsklasse zurück. Der englische Traditionsverein gewann zum Auftakt mit 3:0 (2:0) bei den Young Boys Bern.

Für Villa erzielte der Belgier Youri Tielemans das erste Tor der Champions-League-Geschichte (27.), ehe Jacob Ramsey (38.) nach einem kapitalen Abwehrfehler des Schweizer Liga-Schlusslichts erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Amadou Onana (86.).

Am 2. Oktober empfängt das Team aus Birmingham die Bayern. Es wird eine Neuauflage des Landesmeister-Finals von 1982, das die Engländer überraschend gewonnen hatten. Das Aus im Viertelfinale der folgenden Saison war bis Dienstag der letzte Auftritt des Klubs in der europäischen Eliteklasse.