Pressetimmen nach dem Bayern-Aus Episches Inter zerstört Bayerns Traum vom "Finale dahoam"" Stand: 17.04.2025 10:02 Uhr

Nach dem Halbfinaleinzug in der Champions League feiert Italiens Presse Inter Mailand. Ein großes Thema in den Medien ist auch das verpasste Heimfinale der Bayern.

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Inter verschafft sich den Einzug ins Halbfinale am Ende eines epischen Spiels, in dem die Mannschaft all ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen hat. Dieses 2:2 wird in der Erinnerung bleiben. Inter schreibt Fußballgeschichte. Die Mannschaft segelt wie ein Schiff inmitten eines Sturms und hält sich auch bei hohen Wogen über Wasser."

"Tuttosport": "Die vielen, unterschiedlichen Persönlichkeiten unter den Bayern-Spielern helfen nicht der Mannschaft in Zeiten der Not. Kimmich, die wichtigste Person im Bayern-Kader, wird von Lautaro versenkt."

"Corriere dello Sport": "In drei Minuten verdienen sich Inter und sein fantastischer Kapitän Lautaro Martinez den Einzug ins Halbfinale. Als alles wieder offen schien, nimmt Lautaro die Mannschaft in seine Hand."

"Corriere della Sera": "Inter Mailand ist härter als die Deutschen. Lautaro hält die Mailänder im Rennen dank seiner fast perfekten Technik. Mut und Kopf - mit diesen Waffen hat Inzaghi die stärkeren Bayern besiegt."

"La Stampa": "Inzaghis Jungs erweisen sich gegen die starken Bayern als tödliche Rivalen. Der Einzug ins Halbfinale ist verdient. Der italienische Fußball blickt mit stärkerer Zuversicht in die Zukunft."

"La Repubblica": "Herz und Schmerz: Inzaghis Truppe erobert das Halbfinale. Inter ist eine solide und reife Mannschaft, die den Fußball-Olymp erklimmen kann."

Frankreich

"L'Equipe": "Ein Match von hohem Niveau. Pavard trifft, Inter unter den letzten Vier."

"Le Figaro": "Minjae Kim, ein Abend zum Vergessen. Der südkoreanische Innenverteidiger hatte im Giuseppe Meazza nicht den Abend seines Lebens."

Spanien

"Marca": "In Mailand gab es kein Comeback und die Bayern werden "ihr" Finale nicht in der Allianz Arena spielen."

"Mundo Deportivo": "Die Münchner träumten von einem Champions-League-Sieg in der heimischen Allianz Arena, konnten sich aber gegen die Mailänder nicht durchsetzen."

"As": "Die Nerazzurri brechen den Fluch der Bayern, die im San Siro immer gewonnen hatten. Inzaghis Inter beweist, dass sie auch die Last der Geschichte überwinden können."

Großbritannien

"The Sun": "Harry Kanes Pechsträhne in der Champions League hält trotz seines schönen Treffers im San Siro an."

"The Guardian": "Von Wind und Wasser gebeutelt, hat Inter am Ende das Feuer reingebracht. Nach dem Ausscheiden von Bayern München, das ein packendes Spiel bis zur letzten Sekunde offen hielt, sollte niemand mehr Inter als glaubwürdigen Anwärter auf den Champions-League-Titel außer Acht lassen."

Schweiz

"Blick": "Spektakel im Rückspiel. Sommer hält Inters Halbfinal-Einzug fest."

"20 Minuten": "Mission failed! Der deutsche Rekordmeister schied nach einem 2:2 im Champions-League-Viertelfinale gegen Yann Sommers Inter Mailand aus (Hinspiel 1:2). Knapp eineinhalb Monate vor dem möglichen Heim-Finale in der Königsklasse ist der große Traum des FC Bayern also geplatzt. Nach 2012 klappte es wieder nicht mit dem "Titel Dahoam"."

Österreich

"Krone": "Inter zerstört Bayerns Traum vom "Finale dahoam""

"Kleine Zeitung": "Inter Mailand nach Drama gegen die Bayern im Halbfinale"

"Österreich": "2:2 - Inter-Doppelschlag lässt Bayern-Traum platzen. Nichts wurde es aus der Bayern-Aufholjagd im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. In einem Königsklassen-Thriller kommen die Münchner nur zu einem 2:2 bei Inter und verpassen damit den Aufstieg ins Halbfinale knapp."