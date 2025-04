Viertelfinale der Champions League Emotionales Finish - Inter schlägt Bayern trotz Müller-Tor Stand: 08.04.2025 23:16 Uhr

Obwohl ausgerechnet Thomas Müller den umjubelten zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte, verlor der FC Bayern München das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Inter Mailand doch noch.

Lautaro Martinez erzielte beim 2:1 (1:0) in München die Führung für den Tabellenführer der Serie A (38.), Müller glich aus (85.), doch Davide Frattesi schlug nochmal zu (88.) und verschaffte der Mannschaft von Simone Inzaghi damit eine herausragende Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Mittwoch (16.04.).

Raphael Guerreiro in der Startelf, Thomas Müller auf der Bank

Bayern-Trainer Vincent Kompany setzte in der Startelf nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jamal Musiala auf Raphael Guerreiro, zudem rückte Leon Goretzka im Vergleich zum Bundesliga-Sieg gegen Augsburg für Joao Palhinha ins Mittelfeldzentrum. Thomas Müller, dessen Bayern-Abschied im Sommer seit dem Wochenende offiziell ist, saß demnach erst einmal auf der Bank.

Direkt von Beginn an war die Kompany-Elf an diesem Dienstagabend bemüht, den Gegner trotz der verletzungsbedingten Ausfälle sofort unter Druck zu setzen. In der 6. Minute näherten sich die Bayern somit auch erstmals gefährlich dem gegnerischen Tor an: Michael Olise zielte mit einem noch leicht abgelenkten Schuss aus halbrechter Position nur Zentimeter links unten am Pfosten vorbei. Nach einer knappen Viertelstunde kam Harry Kane zentral im Strafraum nach Flanke von rechts zum Kopfball, konnte aber nicht genügend Druck auf den Ball bringen, um Yann Sommer vor ernsthafte Probleme zu stellen.

Kane trifft nur den Pfosten - Lautaro Martinez wunderschön ins Tor

Auch Guerreiro hätte in der 20. Minute nach schönem Steilpass in die Schnittstelle der Abwehrkette durchaus von halbrechts das 1:0 erzielen können, konnte mit dem schwächeren rechten Fuß den Ball aber nicht druckvoll genug herumziehen und scheiterte somit ebenfalls an Sommer. Fünf Minuten später hätte es dann definitiv 1:0 stehen müssen, doch Kane traf links im Strafraum nach Olise-Pass völlig freistehend und mit viel Zeit ausgestattet nur den rechten Pfosten. Es war eine Szene, wie man sie vom Engländer kaum einmal gesehen hat - und sie tat den Bayern richtig weh, denn Inter bekam nun immer besseren Zugriff auf die Partie.

Die Italiener hielten den Ball mehr und mehr in den eigenen Reihen und setzten dann blitzschnell Nadelstiche. Carlos Augusto erlief auf links nach einer halben Stunde einen Steilpass von Alessandro Bastoni, zog mit vollem Risiko mit dem linken Fuß ab - und traf nur das Außennetz. Ganz im Stile einer Spitzenmannschaft nutzte der Tabellenführer der Serie A sein gerade aufgekommenes Oberwasser auch noch vor der Pause: Nach überragender Kombination über die linke Seite legte Marcus Thuram im Bayern-Strafraum wunderbar mit der Hacke auf Martinez ab, der diesen tollen Angriff mit einem knallharten Außenristschuss unhaltbar für Jonas Ubrig zur Führung veredelte. Es war der einzige Schuss, der im ersten Durchgang auch wirklich auf das Bayern-Tor kam - doch der reichte.

Die Bayern arbeiten sich zurück - Inter steht kompakt

Die extrem erfahrenen Gäste erstickten zu Beginn der zweiten Halbzeit eine mögliche aufkommende Münchener Offensive direkt im Keim, führten kompromisslose Zweikämpfe und fanden immer wieder selbst mit überraschenden schnellen Pässen die Lücken in der Münchener Viererkette. Das 2:0 schien zu diesem Zeitpunkt näher als der Ausgleich, Urbig ließ sich in der 54. Minute von einem harten Schuss aufs kurze Eck durch Martinez aber nicht überraschen.

Die Bayern arbeiteten sich dann aber nach und nach aber zurück in die Partie, umspielten immer wieder lang den Sechzehner der nun extrem tief stehenden Gäste und kamen nach einer guten Stunde durch einen etwas zu hohen Kopfball von Josip Stanisic auch wieder zu einer passablen Gelegenheit. Kurz darauf strich ein schöner Volleyschuss von Guerreiro vom Strafraumrand ebenfalls nur wenige Zentimeter über die Latte. Es war nun ein Geduldsspiel gegen einen gut organisierten blau-schwarzen Defensivverbund, bei dem aber jede kleine Ungenauigkeit im Passspiel auch direkt den Ballverlust und einen drohenden Konter bedeutete.

Müller kommt rein und trifft, aber der Jubel hält nur kurz

In der 74. Minute schöpfte die Münchener Arena nochmal hörbar Hoffnung, als Müller gemeinsam mit Sacha Boey und Serge Gnabry eingewechselt wurde. Die Wechsel läuteten die Schlussphase ein, in die die Bayern mit einem verzogenen Kane-Schuss starteten (79.). Und wer auch sonst als eben jener Müller hätte sich dann nach einer Kane-Flanke von der linken Seite am langen Pfosten so freischleichen können? Unter ohrenbetäubendem Jubel schoss der Routinier in der 85. Minute das 1:1.

Doch die Münchener Arena verfiel kurz darauf in Schockstarre - der bärenstarke Carlos Augusto fand nach Sprint über links in der Mitte Frattesi, der aus vollem Lauf einschoss (88.). Die Bayern hatten danach sogar noch weitere Chancen, doch am Ende siegte die abgezocktere - und etwas glücklichere Mannschaft.

Inters Sommer: "Wir mussten viel aushalten"

"Wir haben jetzt die erste Halbzeit gespielt, das Hinspiel. Wir haben uns das vom Ergebnis her natürlich anders vorgestellt, aber wir wissen, dass da auf jeden Fall noch einiges drin ist" , meinte Müller nach dem Spiel beim Rechteinhaber "Amazon Prime". Der Torschütze bemängelte vor allem die Chancenverwertung, denn Lösungen habe seine Mannschaft gegen diesen starken Gegner sehr wohl gefunden. "Wir haben vieles gut gemacht, wir waren effizient vor dem Tor und haben gut verteidigt" , analysierte Inters starker Torhüter Sommer und ergänzte: "Wir mussten viel aushalten in der zweiten Halbzeit."