Bayern im Viertelfinale gegen Inter So geht es in der Champions League weiter Stand: 11.03.2025 23:55 Uhr

Der FC Bayern hat das Viertelfinale der Champions League erreicht und wird darin auf Inter Mailand treffen. Bei den drei anderen Partien steht jeweils erst ein Teilnehmer fest.

Vier der acht Viertelfinalisten in der Champions League können seit Dienstagabend (11.03.2025 für die nächste Runde planen, die am 8./9. April und 15./16. April ausgetragen wird.

Der FC Bayern und Inter Mailand können sich sogar schon gezielt vorbereiten, denn sie werden in der Runde der letzten acht Mannschaften aufeinandertreffen.

Bayern hofft auf das "Finale dahoam"

Sowohl der Tabellenführer der Bundesliga als auch der italienische Meister setzten sich im Viertelfinale nach ihren souveränen Hinspielsiegen gegen Bayer Leverkusen und Feyenoord Rotterdam durch.

Der FC Bayern hofft somit weiter darauf, am 31. Mai das Finale im eigenen Stadion spielen zu dürfen.

Auf der "Road to Munich" fahren auch noch der FC Barcelona mit dem ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick und Paris Saint-Germain. Sie werden allerdings erst am Mittwochabend wissen, wer der Gegner sein wird. Im Fall des FC Barcelona, der sich im Achtelfinale souverän gegen Benfica durchsetzte, könnte es Borussia Dortmund sein. Der BVB reist nach einem 1:1 im Hinspiel allerdings als leichter Außenseiter zum OSC Lille nach Nordfrankreich.

Viertelfinale, Hinspiele (8./9.4.) Heim Gast FC Bayern München Inter Mailand Paris Saint-Germain FC Brügge/Aston Villa FC Barcelona OSC Lille/Borussia Dortmund PSV Eindhoven/FC Arsenal Atlético Madrid/Real Madrid

Arsenal schon so gut wie weiter

Beim Duell zwischen der PSV Eindhoven und dem FC Arsenal muss nur noch in der Theorie abgewartet werden, welche Mannschaft ein Team aus Madrid treffen wird. Der Tabellenzweite der Premier League gewann das Hinspiel in den Niederlanden mit 7:1. Spannend dürfte es hingegen beim Derby in der spanischen Hauptstadt zugehen, denn Real tritt nur mit einem 2:1-Vorsprung bei Atlético an.

Im Duell zwischen Aston Villa und dem FC Brügge sind die Engländer klar favorisiert, denn sie gewannen das Hinspiel in Belgien mit 3:1. Gegner des Gewinners dieses Duells wird jedenfalls Paris Saint-Germain sein. Der französische Meister setzte sich nach Elfmeterschießen beim FC Liverpool durch, der die Ligaphase als Tabellenerster abgeschlossen hatte.

Viertelfinale, Rückspiele (15./16.4.) Heim Gast Inter Mailand FC Bayern München FC Brügge/Aston Villa Paris Saint-Germain OSC Lille/Borussia Dortmund FC Barcelona Atlético Madrid/Real Madrid PSV Eindhoven/FC Arsenal

Deutsches Duell auch im Halbfinale möglich

In der reformierten Champions League ist der Weg nach München für die Mannschaften seit Beginn der K.o.-Phase vorgezeichnet.

Daher ist auch schon klar, auf welche Mannschaften der FC Bayern im Halbfinale treffen könnte, sollte er sich gegen Inter durchsetzen. Es wäre der Sieger des Duells zwischen dem FC Barcelona und dem Gewinner aus dem Achtelfinale Borussia Dortmund gegen OSC Lille.

Halbfinale, Hinspiele (29./30.4.) Heim Gast PSV/Arsenal - Atlético/Real PSG - FC Brügge/Aston Villa Barcelona - BVB/Lille FC Bayern - Inter

Die Hinspiele im Halbfinale werden am 29. und 30. April ausgetragen. Am 6. und 7. Mai fällt dann die Entscheidung, wer das Finale in München erreicht.

Halbfinale, Rückspiele (6./7.5.) Heim Gast PSG - FC Brügge/Aston Villa PSV/Arsenal - Atlético/Real FC Bayern - Inter Barcelona - BVB/Lille