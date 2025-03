Viertelfinale der Champions League Kane über Inter: "Wir werden bereit sein" Stand: 12.03.2025 08:55 Uhr

Die Bayern geben sich mit Blick auf das Viertelfinale gegen Inter Mailand selbstbewusst.

Die Duelle mit Inter "werden schwer", sagte Bayern-Stürmer Harry Kane nach dem 2:0 im Rückspiel im Viertelfinale in Leverkusen bei "Prime Video". "Das San Siro ist ein wirklich schwieriges Pflaster. Aber wir können in jedem Spiel Probleme verursachen. Es gibt eine Chance auf das Halbfinale der Champions League, wir werden bereit sein."

Die Spiele werden am 8./9. April und 15./16. April ausgetragen. Bei einem Weiterkommen würden die Bayern im Halbfinale entweder auf den FC Barcelona oder auf den Sieger der Begegnung zwischen dem OSC Lille und Borussia Dortmund treffen. Das Endspiel findet am 31. Mai in München statt. "Bayern gehört immer zu den Favoriten", sagte Kane: "Ich denke, dass viel geredet wurde, aber wir haben gezeigt, was für eine Mannschaft wir sind."

Kane sieht Entwicklung bei den Bayern

Der italienische Meister hatte die Ligaphase als Vierter abgeschlossen, deutlich stärker als die Bayern, die Tabellenzwölfter wurden und in die Playoffs mussten. Kane sieht im Verlauf der Saison und auf dem Weg in ein mögliches "Finale dahoam" aber eine Entwicklung bei seinem Team. "Wir hatten einige Ergebnisse in diesem Wettbewerb, die nicht so toll waren" , sagte der Engländer: "Aber ich habe das Gefühl, dass wir daraus gelernt haben. Wir sind jetzt im Viertelfinale, wo Bayern München sein sollte, und wir wollen weiter Druck machen."

Joshua Kimmich bescheinigte Inter "einen guten Mix aus individueller Qualität und Geschlossenheit" . Die Mailänder seien "auf jeden Fall ein schwieriger Gegner".

Eberl: "Haben das Recht, zu träumen"

"Finale dahoam"? Mit Blick auf dieses große Ziel habe München "das Recht, weiter zu träumen", sagte auch Sportvorstand Max Eberl - spätestens nach diesen Siegen gegen Leverkusen, "eine Übermannschaft der letzten 18 Monate". Es gelte "diese Leistung zu konservieren, dann sind wir auf einem guten Weg" . Die Erfolge gegen den deutschen Meister seien "wirklich ein Statement" gewesen.