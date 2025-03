Nach Sieg in der Champions League Kimmich deutet Vertragsverlängerung bei den Bayern an Stand: 12.03.2025 07:18 Uhr

Joshua Kimmich hat eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern angedeutet, eine entsprechende Entscheidung sei nah.

"Es wird jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall eine Entscheidung geben", sagte Kimmich nach dem 2:0-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Bayer Leverkusen auf die Frage, ob bald sein Verbleib beim Rekordmeister verkündet werde und ergänzte auf Nachfrage: "In die genannte Richtung."

Kimmichs Vertrag läuft im Sommer aus. Medienberichten zufolge hatten der Klub wegen der sich ziehenden Verhandlungen sein Angebot für eine Vertragsverlängerung zwischenzeitlich zurückgezogen. Kimmich sagte später dazu, dass er die Rücknahme des Angebots "in der Kommunikation nicht so wahrgenommen habe"

Kimmich: "Müssen den Ball noch über die Linie bekommen"

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hatte auf die Frage nach dem Stand der Vertragsverlängerungen zuvor gesagt: "Wir werden das Ding volley nehmen. So lange ist ein Ball nicht in der Luft." Kimmich betonte angesprochen auf diese Aussage: "Da will ich mich anschließen in den Worten."

Der 30-Jährige, der seit 2015 für Bayern spielt, erklärte: "Es war natürlich jetzt die letzten Tage schwierig, weil wir auch sehr, sehr viele Spiele hatten. Der Max hat es ja sehr schön gesagt: Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Ball volley noch über die Torlinie bekommen gemeinsam", sagte der Kapitän der derutschen Nationalmannschaft.