Donnarumma hält zwei Elfmeter PSG haut Liverpool im Elfmeterschießen raus Liverpool Stand: 11.03.2025 23:43 Uhr

Paris Saint-Germain steht im Viertelfinale der Champions League. Der französische Meister gewann ein lange Zeit rasantes Rückspiel nach Elfmeterschießen beim FC Liverpool.

Torwart Gianluigi Donnarumma hielt die Elfmeter von Darwin Nuñez und Curtis Jones und wurde somit zum Matchwinner für die Franzosen, die im Viertelfinale vermutlich auf Aston Villa treffen, das mit einem 3:1-Vorsprung in das Rückspiel zu Hause gegen den FC Brügge geht.

Nach Verlängerung stand es am Dienstag (11.03.2025) im Stadion an der Anfield Road 1:0 für PSG durch einen Treffer von Ousmane Dembélé in der 12. Minute. Mit diesem Ergebnis hatte Liverpool das Hinspiel in der französischen Hauptstadt gewonnen.

PSG dreht den Spieß um

Diesen Sieg Liverpools als glücklich zu bezeichnen, wäre untertrieben. Paris war spielerisch turmhoch überlegen, hatte deutlich mehr Torchancen und Abschlüsse als Liverpool. Der Tabellenführer der Premier League hatte allerdings einen überragenden Alisson Becker im Tor und gegen Ende einen perfekten "Joker". Harvey Elliott schoss keine Minute nach seiner Einwechslung das Tor.

Im Rückspiel drehte PSG den Spieß um, zumindest auf die Anfangsphase bezogen. Mohamed Salah vergab eine große Chance, als er Rechtsverteidiger Nuno Mendes anschoss, der wenig später auch noch einen Kopfball von Virgil van Dijk abwehrte. Einer seiner typischen Schlenzer von Salah flog zudem knapp am Tor vorbei.

Dembélé trifft und vergibt große Chance zum 2:0

Mit dem ersten guten Angriff trafen dann die Gäste. Ibrahima Konaté rutschte in eine flache Hereingabe von Bradley Barcola und lieferte somit eine perfekte Vorlage für Ousmane Dembélé. Der ehemalige Dortmunder schob den Ball ein (12.), somit war der Rückstand aus dem Hinspiel schnell ausgeglichen.

Die Zuschauer an der Anfield Road sahen auch in der Folge ein atemberaubendes Spiel. Liverpool, das die Ligaphase der reformierten Champions League als Tabellenführer abgeschlossen hatte, drängte auf den Ausgleich, der Tabellenführer der Ligue 1 startete gefährliche Konter. Bei einem davon vergab Dembélé eine große Chance zum 2:0, weil er sich den Ball zu weit vorlegte (32.).

Pacho blockt Szoboszlai, Kvaratskhelia einen Schuss von Salah

Die zweite Halbzeit begann ein bisschen verhaltener. Aber es dauerte nicht lange, bis die Partie wieder an Fahrt aufnahm. Die erste gute Chance ergab sich allerdings erst in der 56. Minute als Willian Pacho einen Schuss von Dominik Szoboszlai blockte. Khvicha Kvaratskhelia, der im Winter aus Neapel nach Paris gewechselt war, wehrte dann einen Schuss von Salah ab, zwischendruch parierte Gianluigi Donnarumma einen Kopfball von Luis Diaz im Flug.

Schon zum Ende der normalen Spielzeit ließen bei beiden Mannschaften merklich die Kräfte nach. Insofern war in der Verlängerung die Frage, welche Mannschaft mehr Reserven hat.

Alisson wehrt ab, Konaté muss vom Platz

Es ging merklich ruhiger zu in den zusätzlichen 30 Minuten. Zu den schwindenden Kräften kam die Angst, den einen Fehler zu machen, der entscheidend sein könnte.

Alisson Becker verhinderte bei einem Schuss von Dembélé das 0:2, kurze Zeit später musste Konaté den Platz verlassen, weil er schlicht nicht mehr konnte. Paris Saint-Germain machte den besseren Eindruck. Aber letztlich ging es darum, wer im Elfmeterschießen die besseren Nerven hatte.

Es war Paris Saint-Germain.