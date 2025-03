Nach Aus in der Champions League Liverpools Trainer kritisiert neuen Modus Stand: 12.03.2025 08:07 Uhr

Trainer Arne Slot hat nach dem Aus des FC Liverpool im Achtelfinale den neuen Modus der Champions League infrage gestellt.

Liverpool war das beste Team der Ligaphase und gewann sieben seiner acht Spiele - nun schied das Team in seiner ersten K.o.-Begegnung aus. "Man muss darüber nachdenken, wie viel es wert ist, wenn man in der Ligaphase Erster wird, wenn du dann in der nächsten Runde auf Paris Saint-Germain treffen kannst", sagte Slot, der mit seiner Mannschaft in dieser Saison Spiele gegen Teams wie Real Madrid, AC Mailand und Borussia Dortmund gewonnen hatte.

Paris hatte in der Ligaphase weit weniger souverän gespielt und mit nur vier Siegen Platz 15 erreicht. Gegen Bayern München, den FC Arsenal und Atlético Madrid kassierte das Team Niederlagen. Deshalb musste PSG durch die Playoffs gegen Stade Brest.

Mehr Erholung, Heimrecht im Rückspiel - viele Vorteile für Liverpool

In der Auslosung wurde Paris als eine der Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 als ein Gegner der Teams auf den Plätzen 1 bis 8 geführt - das Los führte dann nach Liverpool. Grundsätzlich soll dieses Vorgehen gute Leistungen in der Ligaphase belohnen - die besten Teams treffen auf die (vermeintlich) schwächeren Gegner.

Zudem hatte Liverpool weitere Vorteile: Das Team konnte spielfreie Tage zu nutzen, während Paris Playoffs spielen musste. Und Liverpool hatte im Rückspiel das Heimrecht.

"Das ist das Format, in dem wir spielen, und das müssen wir akzeptieren", sagte Slot und kam zum logischen Schluss: "Wenn du das Turnier gewinnen willst, musst du am Ende Mannschaften wie Paris Saint-Germain schlagen und das haben wir heute nicht getan."

"Das beste Spiel, an dem ich beteiligt war"

Liverpool verlor mit 1:4 im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain. Das Hinspiel in Paris hatte Liverpool 1:0 gewonnen, im Rückspiel erzwang Paris durch ein 1:0 die Verlängerung und schließlich das Elfmeterschießen. Gianluigi Donnarumma parierte die Elfmeter der Liverpool-Profis Darwin Nunez und Curtis Jones.

Lobende Worte hatte Slot zumindest für sein Team. "Wir sind auf eine Art ausgeschieden, mit der wir Europa beeindruckt haben, denke ich. Das war das beste Fußballspiel, an dem ich je beteiligt war", sagte Slot.