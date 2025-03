Benfica Lissabon ohne Chance Yamal und Raphinha schießen Barcelona weiter Stand: 11.03.2025 20:39 Uhr

Der FC Barcelona hat das Viertelfinale der Champions League erreicht. Lamine Yamal und Raphinha schossen einen souveränen Sieg im Rückspiel gegen Benfica heraus.

Barcelona gewann am frühen Dienstagabend (11.03.2025) mit 3:1 gegen das Team aus Lissabon. Auch im Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick einen Sieg gefeiert (1:0). Im Viertelfinale wird Barça auf Borussia Dortmund oder den französischen Klub OSC Lille treffen.

Vor dem Anpfiff wurde dem am vergangenen Samstag verstorbenen Mannschaftsarzt Barcelonas gedacht. Carles Miñarro Garcia war im Alter von 50 Jahren überraschend gestorben, das Meisterschaftsspiel gegen CA Osasuna daraufhin kurzfristig abgesagt.

Ter Stegen sichtlich bewegt bei Schweigeminute

Der verletzte deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen stand während der Trauerminute sichtlich bewegt auf der Tribüne des Olympiastadions, in das Barça wegen des Umbaus des Camp Nou weiterhin ausweichen muss.

Rasanter Beginn

Das Spiel begann rasant. Barcelona suchte trotz des 1:0-Vorsprungs die Offensive, kam in der Anfangsphase zu mehreren Abschlüssen. Ein Schuss von Robert Lewandowski flog zu zentral aufs Tor, war daher für Benficas Keeper Anatoli Trubin leicht zu halten.

Wenig später jubelte Barça, nachdem sich Lamine Yamal im Strafraum durchgesetzt hatte. Ob die Flanke des Jungstars tatsächlich als Flanke gedacht war oder ein Torschuss werden sollte, blieb Auslegungssache. Raphinha verwandelte jedenfalls zu seinem schon zehnten Tor im laufenden Wettbewerb (11.). Der Brasilianer hatte auch schon im Hinspiel getroffen, als Barcelona trotz etwa 70 Minuten langer Unterzahl gewann.

Otamendi gleicht aus, Yamal trifft sehenswert

Die Führung währte jedoch nur etwa zwei Minuten. Lewandowski verlängerte einen Eckstoß unfreiwillig perfekt auf Nicolás Otamendi, der aus kurzer Distanz zum 1:1 einköpfte.

Danach gehörte die Aufmerksamkeit dann wieder Yamal, einem der beiden überragenden Spieler. Er sorgte auch für die erneute Führung des Tabellenführers von La Liga, und dieses Mal war es völlig klar, dass der Schuss aus gut 16 Metern genau so wunderbar in die linke Ecke des Tores gezirkelt werden sollte (27.).

Verwirrung nach Raphinhas zweitem Treffer

Der zweite überragende Spieler war Raphinha, und der sorgte mit seinem zweiten Treffer des Abends dafür, dass es zur Pause kaum noch Zweifel an einem Weiterkommen Barcelonas gab. Nachdem der Schuss von Raphinha den Weg ins Tor gefunden hatte, gab es ein bisschen Verwirrung, für die der französische Schiedsrichter Francois Letexier sorgte. Mögliches Abseits? Ein Foul, das er schon vor dem Abschluss gepfiffen hatte? Es blieb offen, was Letexier gesehen hatte, er entschied letztlich auf ein reguläres Tor.

Raphinha und der erst 17 Jahre alte Yamal glänzten auch nach der Pause. Jeweils per Hacke leiteten sie den Ball weiter, bevor Frenkie de Jong mit einer flachen Hereingabe bedient wurde, sein Schuss aber am Tor vorbei rollte (65.).

Im Viertelfinale: Hansi Flick

Luft raus in der Schlussphase

In der 70. Minute ging Hansi Flick dazu über, ersten Stars ein bisschen Schonung zu gewähren. Die beiden ehemaligen Bundesligaspieler Lewandowski und Dani Olmo wurden ausgewechselt.

Benfica, das in der Zwischenrunde die AS Monaco ausgeschaltet hatte, war zwar in der zweiten Halbzeit bemüht und kam zu einigen Abschlüssen, aber in Gefahr geriet der FC Barcelona nicht mehr.

" Er wird uns von oben unterstützen. Wir wollen auch für ihn spielen ", sagte Flick nach dem Tod des Mannschaftsarztes Carles Miñarro Garcia, der auch den Trainer tief getroffen hatte. Es ist gelungen.