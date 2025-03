Derby in der Champions League Atletico will den "Real-Fluch" brechen Stand: 11.03.2025 14:54 Uhr

Durch den 2:1-Sieg in der vergangenen Woche hat Real Madrid im Achtelfinal-Rückspiel einen Vorteil. Atletico kam in der Champions League noch nie gegen Real weiter.

Von Patrick Bauser

Eigentlich sind Atletico und Real Madrid in dieser Saison ziemlich auf Augenhöhe. In der Liga liegt Atletico mit einem Punkt weniger auf Rang drei knapp hinter Real, im spanischen Pokal stehen beide im Halbfinale und in der Champions League klären die beiden Stadtrivalen im direkten Aufeinandertreffen, wer der Bessere ist (12.03.2025, 21 Uhr im Liveticker auf sportschau.de).

Die Spiele zwischen den "Königlichen" und den "Colchoneros" waren in den vergangenen Jahren oft eine enge Angelegenheit. Von den letzten zehn Spielen endeten vier mit einem 1:1, drei weitere Spiele standen nach 90 Minuten ebenfalls unentschieden und wurden erst in der Verlängerung entschieden.

Atletico kam in der Champions League noch nie gegen Real weiter

Der 2:1-Erfolg im Hinspiel war Reals erster Derbysieg in der regulären Spielzeit seit 2022. Im internationalen Wettbewerb waren die Spiele zwischen den beiden Madrid-Vereinen zwar auch oft ausgeglichen, die entscheidenden Spiele gewann aber immer Real. Noch nie kam Atletico in der Champions League gegen Real weiter.

Den einzigen Champions-League-Sieg gegen die "Königlichen" gab es im Halbfinale 2017. Gebracht hat das 2:1 Atletico aber nichts. Real hatte Hinspiel mit 3:0 gewonnen. Noch frustrierender für die "Rojiblancos", das Team mit den rot-weiß gestreiften Trikots: zweimal standen sie gegen Real im Champions-League-Finale - zweimal gewannen aber die "Los Blancos", das Team mit den strahlend weißen Trikots.

Real mit gelungener Generalprobe - Atletico patzt

Vor dem Rückspiel im Estadio Metropolitano mussten die beiden Achtelfinal-Kontrahenten nochmal in der Liga ran. Für beide stand vor dem großen "Derbi madrileño" ein "kleines" Derby gegen einen Madrider Vorstadtklub an. Während Real Madrid einen glanzlosen 2:1-Sieg gegen Rayo Vallecano feierte, kassierte Atletico eine 1:2-Niederlage gegen den FC Getafe.

Bellingham darf wieder spielen

Vor dem Rückspiel ist also Real in besserer Form. Und den "Königlichen" reicht ein Unentschieden zum Weiterkommen. Dazu kommt, dass Trainer Carlo Ancelotti wieder auf Jude Bellingham zurückgreifen kann, der im Hinspiel gelbgesperrt fehlte. Auch die zuletzt leicht angeschlagenen Antonio Rüdiger und Thibaut Courtois sind wohl wieder fit für das Achtelfinal-Rückspiel.

Beste Defensive der Liga

Dass eine verpatzte Generalprobe nichts bedeuten muss, zeigte die vergangene Woche. Denn vor dem Hinspiel verlor Real in der Liga ebenfalls mit 1:2. Atletico kann auf seine Abwehr vertrauen. In der Liga stellt die Mannschaft von Diego Simeone mit erst 18 Gegentoren aus 27 Spielen weiterhin die beste Defensive. Auch der Champions League spielt sie bislang eigentlich eine richtig starke Saison. Im Gegensatz zu Real war Atletico nach der Ligaphase unter den besten Acht und so sicher fürs Achtelfinale qualifiziert.

Gute Erinnerungen an Marciniak

Außerdem könnte Atletico die Schiedsrichteransetzung Mut machen. Das Rückspiel wird vom polnischen Schiedsrichter Szymon Marciniak geleitet. Von acht Spielen, die der Pole bislang geleitet hat, verlor Atletico nur eines. Und noch besser: 2018 pfiff Marciniak das UEFA-Super-Cup-Endspiel zwischen Atletico und Real, das die „Colchoneros“ mit 4:2 nach Verlängerung gewannen. Ein solches Ergebnis würde Atletico sicherlich auch im Achtelfinal-Rückspiel gerne nehmen, damit der Champions-League-Fluch gegen Real endlich gebrochen ist.