BR24 Sport 3:0-Vorsprung gegen Leverkusen: Historie mahnt FCB zur Vorsicht

3:0-Vorsprung gegen Leverkusen: Historie mahnt FCB zur Vorsicht Stand: 10.03.2025 12:41 Uhr

Der FC Bayern München geht mit einem 3:0-Vorsprung ins Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen. Trotz der komfortablen Ausgangslage schöpft Leverkusen Hoffnung aus der Historie und der Auswärtsschwäche der Münchner.

Von Victor List

Mit einem 3:0-Vorsprung reist der FC Bayern zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Bayer Leverkusen (Dienstag, 11.3. , ab 21 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport). Die Chancen aufs Weiterkommen sind hoch für die Münchner. Michael Reschke schätzte am Samstag die Chancen auf "90 zu zehn zugunsten der Bayern" im "Heute im Stadion"-Interview auf Bayern 1 ein. Der ehemalige Sportdirektor des FC Bayern und Bayer Leverkusen warnte aber auch, die Rheinländer hätten "das Spiel noch nicht aufgegeben". Beim Blick in die Historie können die Leverkusener aber trotzdem ein wenig Mut schöpfen.

FC Bayern mit komfortabler Ausgangslage im Rückspiel

Sollte der FC Bayern tatsächlich nicht ins Viertelfinale einziehen und das 3:0 aus dem Hinspiel noch verspielen, wäre es ein Novum. Die Münchner sind in 27 K.o.-Duellen in der Champions League mit einem Drei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel immer in die nächste Runde eingezogen.

Bayer Leverkusen schöpft Hoffnung aus Historie

Bisher gelang es in der Königsklasse nur vier Teams nach einem Rückstand von drei Toren oder mehr noch in die nächste Runde einzuziehen. Als Vorbilder für Leverkusen dienen der FC Liverpool (4:0 nach 0:3 gegen den FC Barcelona), die AS Rom (3:0 nach 1:4 gegen den FC Barcelona), der FC Barcelona (6:1 nach 0:4 gegen Paris Saint-Germain) und Deportivo La Coruña (4:0 nach 1:4 gegen die AC Mailand).

Und auch Bayer selbst konnte auf internationaler Bühne ein 0:3 noch drehen können, allerdings im UEFA-Cup. 1988 verlor die Werkself im Final-Hinspiel mit diesem Ergebnis bei Espanyol Barcelona. Im Rückspiel glich Bayer aus und rettete sich in die Verlängerung. Schließlich gewann Bayer im Elfmeterschießen und holte den Titel.

Münchner Auswärtsschwäche als Chance für Leverkusen

Zusätzlich Mut macht den Leverkusenern, dass sie den FC Bayern schon zu Hause mit 3:0 geschlagen haben. 2024 demütigte Alonsos Team die Münchner und sorgte für eine Vorentscheidung im Meisterkampf. Außerdem präsentierte sich das Team von Vincent Kompany auswärts in dieser Saison wackelig. In der Champions League setzte es hohe Pleiten in Barcelona (1:4) und bei Feyenoord Rotterdam (0:3). Auch wenn die Münchner nie einen Drei-Tore-Vorsprung hergegeben haben, ausreichend hohe Niederlagen musste der deutsche Rekordmeister in der Champions League also schon in dieser Saison hinnehmen.

Die höchsten Champions-League-Niederlagen des FC Bayern

Blickt man weiter zurück, setzte gegen zwei spanische Mannschaften sogar heftige 0:4-Niederlagen. Im Halbfinal-Rückspiel 2014 fügte Real Madrid dem FC Bayern die höchste Königsklassen-Heimniederlage zu. 0:4 hieß es aus Münchner Sicht auch im Viertelfinal-Hinspiel 2009 beim FC Barcelona. Pleiten mit drei Toren Abstand erlebte der FC Bayern beim 0:3 im Halbfinal-Hinspiel 2015 wieder bei den Katalanen, einem 1:4 im Achtelfinal-Rückspiel bei der AC Mailand und beim 2:5 im Halbfinal-Rückspiel 1995 bei Ajax Amsterdam.

Zusätzlich kam der FC Bayern 2001 in Lyon mit 0:3 unter die Räder. Nach dem fünften Spieltag der damals noch ausgetragenen Zwischenrunde setzte Präsident Franz Beckenbauer zur Brandrede an: "Das ist nicht Fußball. Das ist Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft. Altherrenfußball", schimpfte Beckenbauer damals. Die jüngste 0:3-Pleite in einem K.o.-Duell musste der FC Bayern 2023 im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City um Ex-Trainer Pep Guardiola hinnehmen.

Quelle: BR24Sport im Radio 11.03.2025 - 21:00 Uhr