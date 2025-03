Mitreißendes Madrid-Duell Derby der Traumtore - Real legt gegen Atletico vor Stand: 04.03.2025 22:52 Uhr

Diese Partie macht schon Lust auf das Rückspiel: Real Madrid hat sich gegen Lokalrivale Atletico einen kleinen Vorteil verschafft. Beide Teams trafen beim 2:1 (1:1) äußerst sehenswert und boten fußballerische Klasse im Achtelfinale der Champions League.

Das Derbi madrileño bot tatsächlich aber noch viel mehr, und damit genau das, was sich so viele erhofft hatten. Technisch starke Mannschaften, großer Kampf, tolle Stimmung - aber es war tatsächlich nur die Ouvertüre im Bernabeu, nächste Woche Mittwoch (12.03.2025) wird es im Estadio Metropolitano den großen Showdown geben. Denn nach dem Hinspiel ist der Ausgang des Real-Atletico-Duells trotz des Sieges der Königlichen offen.

Rodrygo lässt das Bernabeu beben

Real legte einen Traumstart hin. Federico Valverde, der bei der Liga-Niederlage bei Betis Sevilla am Wochenende noch schmerzlich vermisst wurde, zeigte, wie wertvoll er ist, als er Rodrygo mit einem Steilpass in Szene setzte und der Brasilianer nach einem kurzen Dribbling in die Mitte mit einem tollen Linksschuss ins lange Eck das 1:0 für die Gastgeber erzielte (4.).

Es war das erste Traumtor dieser so prestigereichen Partie der beiden Teams aus der spanischen Hauptstadt - von denen Real zu Beginn die deutlich stärkere war. Kurz nach seinem Treffer war Rodrygo wieder durch und kam im Zweikampf mit Javi Galan zu Fall, es gab trotz der Proteste aber keinen Elfmeter (6.). Und nachdem Vinicius Jr. erstmals seine Klasse aufblitzen ließ, gab es auch kein Tor, weil José Maria Gimenez noch in seinen Schuss grätschte (13.).

Alvarez lässt Courtois aus unmöglicher Position keine Chance

Danach übernahm Atletico das Kommando, brauchte aber ein wenig Anlaufzeit, um auch gefährlich zu werden. Nach dem bis dahin besten Angriff des Teams von Diego Simeone nahm Valverde nach einer Flanke von Trainer-Sohn Guiliano Simeone dessen Kollegen Samuel Lino im letzten Moment noch den Ausgleich vom Fuß (27.). Doch fünf Minuten später klingelte es dann doch im Real-Tor.

Wieder war es ein traumhafter Treffer, in diesem Fall aber sogar noch etwas spektakulärer als der auf der anderen Seite. Alvarez dribbelte von der linken Seite in den Strafraum und schoss den Ball mit viel Effet und Tempo aus einem eigentlich unmöglichen Winkel ins lange Eck an den Innenpfosten - dass ein Ausnahmetorwart wie Thibaut Courtois da nicht den Hauch einer Chance hatte, untermauert die Qualität dieses Schusses (32.).

Diaz scheint zu fallen, aber jubelt dann mit den Real-Fans

Damit war das Spektakel aber noch längst nicht vorbei. Diaz machte schon in der ersten Halbzeit ein überragendes Spiel - und das krönte er dann auch. Der Real-Mittelfeldspieler strauchelte im gegnerischen Strafraum, behielt aber die Kontrolle über seine Füße, spielte zwei Gegenspieler aus und zirkelte den Ball ins lange Eck (55.). Diaz jubelte ausgelassen, sprang über die Bande in die Real-Kurve und feierte mit den eigenen Fans.

Kurz darauf verhinderten die Fingerspitzen von Courtois, dass diese Freude nur kurz währte, als der Torhüter den Flachschuss von Antoine Griezmann entschärfen konnte (60.). Eine Stunde lang hatten die beiden Teams zu diesem Zeitpunkt ein mitreißendes Spiel geboten - danach blieb das fußballerische Spektakel aus und es wurde ein Kampfspiel.

Das kam Real insofern zugute, dass vor den beiden Toren nicht mehr allzu viel passierte und es beim 2:1 blieb. Beinahe wäre die Madrider Heimmannschaft aber mit einem noch besserem Polster ins Rückspiel gegangen, Marco Llorente verhinderte aber noch im letzten Moment, dass Vinicius Jr. den Ball zum 3:1 ins leere Tor schießen konnte (90.+1).