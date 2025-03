Champions-League-Achtelfinale Michael Oliver pfeift Hinspiel zwischen Bayern und Leverkusen Stand: 03.03.2025 13:38 Uhr

Der englische Schiedsrichter Michael Oliver wird das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen leiten. Für die Bayern könnte das ein gutes Omen sein.

Die Ansetzung für das Kracher-Duell am Mittwoch (ab 21 Uhr im Live-Ticker und in der Radio-Reportage) gab die UEFA am Montag bekannt. Der 40-Jährige hatte in seiner Heimat zuletzt mehrmals im Fokus gestanden, vor allem für die Münchner könnte die Ansetzung Olivers ein gutes Omen sein.

Am vergangenen Wochenende entschied Oliver nach dem Foul gegen den Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta im FA-Cup-Spiel zwischen Crystal Palace und dem FC Millwall (3:1) erst nach Ansicht der Videobilder auf Rot für Millwall-Keeper Liam Roberts - und erntete dafür reichlich Kritik. Palace-Boss Steve Parish nannte es bei der BBC "erschreckend" , dass sich Oliver auf den VAR verlassen musste: "Warum der Schiedsrichter auf den Bildschirm schauen musste, weiß ich nicht."

Zwei Wochen zuvor hatte Oliver im Merseyside-Derby zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton (2:2) ebenfalls viel zu tun. Zwei Spielern zeigte er nach einer Rudelbildung nach Abpfiff Gelb-Rot, Reds-Coach Arne Slot und dessen Assistent sogar Rot. Slot wurde für zwei Spiele gesperrt.

Bayern München hat noch nie verloren, wenn Oliver gepfiffen hat

Für die Bayern ist Oliver dagegen ein gern gesehener Gast, noch nie verlor der Rekordmeister unter der Leitung des Engländers. Vier Siege gab es, darunter zuletzt das 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel 2023 bei Paris Saint-Germain. Nur gegen RB Salzburg (1:1) gab es im Februar 2022 keinen Erfolg.

Die Werkself pfiff Oliver viermal (drei Siege). Das letzte Spiel jedoch birgt keine guten Erinnerungen: Im Halbfinal-Hinspiel der Europa League im Mai 2023 mauerte sich die AS Rom daheim zu einem 1:0-Sieg - und ließ im Rückspiel die Final-Träume der Rheinländer platzen.

Zwayer pfeift Benfica vs. Barca

Auch ein deutscher Schiedsrichter kommt im Achtelfinale zum Einsatz. Felix Zwayer (München) wird am Mittwoch zeitgleich zum deutschen Duell die Begegnung zwischen Benfica Lissabon und dem FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick leiten.