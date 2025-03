Xabi Alonso geht den CL-Kracher heute ohne nominellen Stürmer an. Statt Schick oder Boniface als klare Nummer 9, sollen Frimpong und Adli mit ihrem Tempo für Torgefahr sorgen. Der Spanier schickt damit exakt die gleiche Startelf vom letzten Duell gegen die Bayern in der Liga aufs Feld.

Ob der deutsche Hit schon im Hinspiel direkt zu einem offenen Schlagabtausch wird, oder doch erstmal defensiver geführt wird, ist nur schwer einzuschätzen. Der FC Bayern steht beim Heimspiel und mit dem Traum vom „Finale dahoam“ etwas mehr unter Druck, zeigte sich zuletzt in der Liga gegen Stuttgart (4:0) und Frankfurt (3:1) aber schon mal in Torlaune. Auch Bayer 04 kommt mit zwei Siegen im Rücken nach München und ließ gegen Kiel (2:0) und ebenfalls Frankfurt (4:1) nichts anbrennen.

Für den FC Bayern und insbesondere Trainer Vincent Kompany ist das Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusen die nächste Chance, den neuen Konkurrenten vom Bayer-Kreuz erstmals in der Amtszeit von Trainer Xabi Alsono zu schlagen. Sechs Duelle gab es bislang zwischen der Alonso-Werkself und Bayern, dreimal siegte Bayer 04. Dazu kommen drei Unentschieden, wie zuletzt in der Bundesliga beim doch eher schmeichelhaften 0:0 für die Bayern in Leverkusen. „Daraus kann eine richtig schöne Rivalität entstehen“, sagte FCB-Trainer Vincent Kompany zum vielleicht neuen deutschen Klassiker zwischen Bayern und Bayer.

Endlich ist es so weit: Der deutsche Champions-League-Kracher geht in die 1. Runde und beginnt mit dem Heimspiel der Bayern, die sich heute Abend eine gute Ausgangslage für das Achtelfinal-Rückspiel in Leverkusen sichern wollen. „Das wird ein heißer Tanz“, sagt Bayern-Routinier Thomas Müller zum Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Mannschaften in der Königsklasse.