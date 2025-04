Vier der Top-Fünf-Ligen im Halbfinale Bundesliga in der Champions League nur noch Zuschauer Stand: 17.04.2025 00:02 Uhr

Der FC Barcelona, Paris Saint-Germain, der FC Arsenal und Inter Mailand stehen im Halbfinale der Königsklasse. Aus den sogenannten "Top-Fünf-Ligen" ist nur die Bundesliga außen vor.

Es fehlte nicht viel - der FC Bayern München schied nach einer knappen Niederlage und einem Unentschieden trotz Chancenplus am Ende gegen Inter Mailand im Viertelfinale der Königsklasse aus. Und selbst Borussia Dortmund war im Rückspiel gegen den FC Barcelona gar nicht so weit vom "Wunder" entfernt, das 0:4 aus dem Rückspiel noch zu drehen. Doch am Ende stand für beide trotzdem das Aus.

Drei Tabellenführer und ein -Zweiter im Halbfinale

Die Premier League, die spanische Primera Division, die Serie A, die Bundesliga und die Ligue 1 bilden das Quintett, das gemeinhin als "Top-Fünf-Ligen" bezeichnet wird. Die setzen sich, so zumindest die Theorie, qualitativ noch einmal ein Stück vom Rest Fußball-Europas ab.

Nun sind der Tabellenführer der Primera Divison, der der Serie A, der Meister der Ligue 1 und der Zweite aus der Premier League die vier Mannschaften, die sich noch um den "Henkelpott" balgen. Und das, obwohl der am Ende in München ausgespielt wird.

Fünfter CL-Startplatz wäre nicht mehr möglich gewesen

Das Ausscheiden des BVB und der Bayern hat keine unmittelbaren Folgen für die Bundesliga - der fünfte Champions-League-Platz für die kommende Spielzeit war zuvor schon außer Reichweite. Den erhalten die beiden Länder, deren Klubs in der aktuellen Saison gemeinsam die beste Leistung gebracht haben. Das werden die Premier League und entweder Spanien oder Italien sein.

Für das internationale Ansehen und die Vermarktung der Bundesliga dürfte die fehlende Präsenz in der Endrunde des großen europäischen Wettbewerbs allerdings dennoch schmerzen. Gute Leistungen in den Rückspielen hin oder her.