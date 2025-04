Madrid nach dem CL-Aus Ancelotti unter Druck - Alsonso und Wirtz zu Real? Stand: 17.04.2025 10:52 Uhr

Nach dem Aus in der Champions League steht Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti unter Druck. Ein Aus des Italieners könnte auch Folgen für Bayer Leverkusen und den FC Bayern München haben.

Carlo Ancelotti hat im Fußball schon viel zu viel erlebt, um jetzt in Panik zu verfallen. Nach dem verdienten Aus im Viertelfinale der Champions League musste sich Real Madrids Trainer-Ikone dennoch unweigerlich Fragen zu seiner Zukunft stellen. Mögliche Rücktrittsgedanken verneinte er dabei klar. Dennoch wisse er nicht, wie seine Zukunft aussehe, sagte Ancelotti nach dem 1:2 im Rückspiel gegen den FC Arsenal. Bereits das Hinspiel hatten die Engländer 3:0 gewonnen.

Ancelotti: "Vielleicht gibt es einen Trainerwechsel"

Ancelotti ist seit 2021 wieder bei den "Königlichen", gewann allein seitdem mit Real zweimal die Champions League und die spanische Meisterschaft. "Vielleicht entscheidet sich der Verein für einen Trainerwechsel, vielleicht dieses Jahr - oder nächstes Jahr, wenn mein Vertrag ausläuft, das spielt keine Rolle" , sagte Ancelotti.

Sein Vertrag läuft bis Sommer 2026. "Wann immer ich Real verlasse, kann ich mich nur beim Klub bedanken - ob mein Vertrag endet oder nicht, ist für mich nicht wichtig" , sagte Ancelotti und ergänzte: "Es kann morgen sein, in zehn Tagen, in einem Monat oder in einem Jahr."

Der Druck auf Ancelotti steigt

Der Druck jedenfalls steigt. Chancenlos, ideenlos, harmlos - die in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Real-Wundern verwöhnte Sportpresse ging kritisch mit dem sang- und klanglosen Ausscheiden der "Königlichen" um. "Wenn man nicht spielt, gibt es keine Wunder" , kritisierte die "Marca".

Arsenal hätte das Weiterkommen absolut verdient, sagte Ancelotti: "Wir haben die glückliche Seite schon oft gesehen, heute die traurige. Wir müssen den Kopf hochhalten und zugeben, dass diese Saison nicht unsere Saison war. Es gibt keine unbesiegbaren Mannschaften."

Meisterschaft und Pokal im Fokus

Es wird nun darauf ankommen, wie die kommenden Wochen verlaufen. In der spanischen Meisterschaft liegt Real sechs Runden vor Schluss vier Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona. Im Pokal steht am 26. April das Finale gegen den Erzrivalen aus Katalonien an. Sollte Real in dieser Saison ohne Titel bleiben, dann würde es eng für Ancelotti.

Alonso und auch Wirtz zu Real?

Sollte er Madrid im Sommer verlassen, dann könnte dies auch Bayer Leverkusen und den FC Bayern München betreffen. Denn Leverkusen-Trainer Xabi Alonso soll bei Real angeblich ganz oben auf der Wunschliste stehen. Der Spanier spielte von 2009 bis 20014 bei Real und holte in seinem letzten Jahr dort mit Ancelotti als Trainer die Champions League.

Xabi Alonso und Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen

Eng verbunden mit Alonso ist Florian Wirtz. Der wird aktuell stark vom FC Bayern umworben. Der Nationalspieler hat aber auch die Option, bei Bayer Leverkusen zu bleiben. Sollte allerdings Alonso zu Real Madrid wechseln, könnte Wirtz seinem Trainer folgen. Denn ob der überhaupt zu den Münchnern will, ist nicht bekannt.