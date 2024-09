Boniface zaubert, Wirtz trifft Leverkusen begeistert auch in der Champions League Stand: 19.09.2024 20:50 Uhr

Eines deutschen Meisters würdig ist Bayer Leverkusen in die Champions-League-Saison gestartet. Beim beeindruckenden 4:0 (4:0) bei Feyenoord Rotterdam am Donnerstagabend trafen Nationalspieler Florian Wirtz (5./36.), Alejandro Grimaldo (30.) und Timon Wellenreuther (45., Eigentor) für den Bundesligisten.

Wirtz ist damit der erste Deutsche, dem bei seinem Champions-League-Debüt ein Doppelpack gelang. Leverkusens Königsklassen-Saison vor zwei Jahren hatte er verletzt verpasst, in der vergangenen Saison spielte die Werkself in der Europa League.

Wirtz nutzt frühen Fehler

Rotterdam, immerhin niederländischer Vizemeister, Pokalsieger, Supercupsieger und seit 24 Ligaspielen ungeschlagen, hatte im heimischen Stadion "De Kuip" einen klassischen Fehlstart hingelegt. Der zentrale Mittelfeldspieler Ramiz Zerrouki verlor den Ball im Spielaufbau an Robert Andrich, der direkt weiterspielte zu Wirtz. Der Jungstar traf aus 17 Metern mit links platziert in die rechte Ecke.

Vier Minuten später hätte Zerrouki seinen Fehler beinahe wettgemacht, sein Abstauber-Tor nach einem Eckball wurde aber wegen Abseits aberkannt. Anschließend hatte Leverkusen mehr Ballbesitz, Rotterdam die zahlreicheren Torschüsse, ohne dabei zwingend zu sein. Die besten gab der Südkoreaner In-beom Hwang ab (15., 29.).

Boniface mit Kabinettstückchen

Dann spielte Leverkusen seine individuelle Klasse aus. Mittelstürmer Victor Boniface behauptete den Ball robust am gegnerischen 16er und packte in die Trickkiste: Er täuschte einen Schuss an und passte in derselben Bewegung mit dem Standbein rechts raus zu Jeremie Frimpong. Dessen flache Hereingabe landete abgefälscht am zweiten Pfosten, wo Grimaldo nur noch einschieben musste.

Victor Boniface nach seinem Pass mit dem Standbein

Nur sechs Minuten später bereitete der Niederländer Frimpong beim Gastspiel in seiner Heimat den nächsten Treffer vor. Nach einem blitzsauberen Konter flankte er überlegt auf den mitgelaufenen Wirtz, der volley vollstreckte.

Timon Wellenreuther patzt

Kurz vor der Pause half dann noch Timon Wellenreuther unfreiwillig nach. Feyenoords Torhüter lenkte einen harmlosen Kopfball von Edmond Tapsoba mit einer missglückten Fußabwehr ins eigene Tor. Der ehemalige Schalker und frühere deutsche U-Nationalspieler spielt seine zweite Saison bei Feyenoord und erhält seit dieser Spielzeit den Vorzug vor dem niederländischen Nationalspieler Justin Bijlow.

Palacios wieder dabei

Nach der Pause war Feyenoord besser in der Partie, auch weil Leverkusen nicht mehr tat als nötig. Trainer Xabi Alonso verschaffte Boniface und Wirtz durch Wechsel Mitte der zweiten Halbzeit Verschnaufpausen. In der 80. Minute verhalf er zudem Ezequiel Palacios zu seinem Comeback - der argentinische Weltmeister hatte wegen einer Meniskusoperation länger gefehlt.

Leverkusen spielte seine Konterchancen in der zweiten Halbzeit nicht mehr konsequent aus. Auf der anderen Seite vergab Rotterdam einige Chancen und bekam ein Tor und einen möglichen Elfmeter wegen Abseitsstellungen aberkannt - so blieb es beim 4:0.

Leverkusen trifft nun in der Bundesliga auf den VfL Wolfsburg (Sonntag, 15.30 Uhr) und Bayern München (Samstag, 28. September, 18.30 Uhr), bevor es in der Champions League weitergeht. Am Dienstag, 1. Oktober, ist um 21 Uhr der AC Mailand zu Gast.

Leverkusens weitere CL-Spiele Datum Gegner Di., 01.10., 21.00 Uhr H - AC Mailand Mi., 23.10., 18.45 Uhr A - Stade Brest Di., 05.11., 21.00 Uhr A - FC Liverpool Di., 26.11., 21.00 Uhr H - RB Salzburg Di., 10.12., 21.00 Uhr H - Inter Mailand Di., 21.01., 21.00 Uhr A - Atletico Madrid Mi., 29.01., 21.00 Uhr H - Sparta Prag

Hier alle Spieltermine von Bayer Leverkusen zum Abonnieren für Ihren Kalender.