80. Exequiel Palacios Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios

80. Granit Xhaka Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Granit Xhaka

80. Jeanuël Belocian Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Jeanuël Belocian

80. Álex Grimaldo Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Álex Grimaldo

80. Feyenoord probiert es weiter und strebt nach dem Ehrentreffer, aber der Bundesligist verteidigt weiterhin extrem konzentriert und ruhig. Es ist schon ein sehr reifer Auftritt der Werkself.

77. Eine Rotterdamer Ecke verkommt beinahe zum Bumerang. Schick schickt nach Ballgewinn Grimaldo auf die Reise, der eigentlich den Platz hätte, alleine aufs Tor zu laufen. Stattdessen probiert er es aus 48 Metern ebenfalls mit einem direkten Abschluss gegen den weit aufgerückten Wellenreuther. Auch dieser Ball geht jedoch knapp links vorbei.

74. Brian Priske schöpft sein Wechselkontingent jetzt vollständig aus und zieht den letzten Pfeil aus seinem Köcher. Chris-Kévin Nadje darf sich noch eine gute Viertelstunde lang zeigen.

74. Antoni Milambo Feyenoord Auswechslung bei Feyenoord: Antoni Milambo

73. Zum zweiten Mal klingelt es jetzt im Kasten der Werkself und zum zweiten Mal zählt der Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Ueda, der eine sehr lange Sequenz mit einer hohen Ballannahme einleitet, kommt aus dem Abseits heraus, ehe er den Ball vier Pässe später wieder zurück bekommt und dann aus fünf Metern einnetzt. Es bleibt beim 4:0 für die Schwarzroten.

72. Beide Trainer wechseln erneut und bringen noch ein paar frische Kräfte für die Schlussphase.

72. Jeyland Mitchell Feyenoord Einwechslung bei Feyenoord: Jeyland Mitchell

72. Gernot Trauner Feyenoord Auswechslung bei Feyenoord: Gernot Trauner

72. Aleix García Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Aleix García

72. Florian Wirtz Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Florian Wirtz

72. Amine Adli Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

72. Martin Terrier Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Martin Terrier

69. Hadj-Moussa setzt sich auf dem rechten Flügel gegen zwei Gegenspieler durch und bedient dann im Zentrum Milambo, der den Ball eine Nummer zu lässig per Hacke in Richtung langes Eck verlängert. Der Ball wäre vermutlich sowieso vorbeigegangen. Tapsoba lässt es aber nicht darauf ankommen und schlägt die Kugel resolut aus der Gefahrenzone.

67. Der VAR schaut sich die Szene natürlich noch einmal an. Liegt keine Abseitsstellung vor, muss das Foul von Andrich glasklar mit einem Strafstoß geahndet werden. Der VAR bestätigt allerdings das Abseits. All diese kleinen Entscheidungen laufen heute sehr gut für die sehr konzentriert auftretenden Gäste aus dem Rheinland.

66. Ueda holt auf dem linken Flügel gegen Tah einen Freistoß heraus. Hwang führt aus und ieht die Kugel direkt Richtung Tor. Hrádecký kann nur frontal prallen lassen, woraufhin Andrich Trauner abräumt. Der Elfmeterpfiff bleibt allerdings aus, weil zuvor bereits eine Abseitsstellung von Trauner vorliegt. Knifflige Entscheidung.

64. Timber bleibt einer der größten Unruheherde im rot-weißen Dress, kommt aber abermals nicht alleine gegen die gesamte Werkself an. Im Dribbling zieht er zwar an zwei Gegenspielern vorbei, dann ist im Pulk aber Andrich zur Stelle, um den 23-Jährigen zu stoppen.

62. Auch Alonso wechselt jetzt erstmals. Boniface hat Feierabend. Schick übernimmt für die letzte halbe Stunde.

62. Patrik Schick Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Patrik Schick

62. Victor Boniface Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Victor Boniface

61. Doppelwechsel bei Feyenoord. Hadj-Moussa und Ueda sollen für frische Impulse sorgen.

61. Ayase Ueda Feyenoord Einwechslung bei Feyenoord: Ayase Ueda

61. Igor Paixão Feyenoord Auswechslung bei Feyenoord: Igor Paixão

61. Jordan Lotomba Feyenoord Auswechslung bei Feyenoord: Jordan Lotomba

60. Boniface sieht bei einer Umschaltsituation, dass Wellenreuther weit vor dem Tor steht, und zieht aus 50 Metern ab. Der Ball verfehlt sein Ziel aber.

58. Andrich wird angeschossen, was dem Klub von der Maas einen gefährlichen Freistoß aus 24 Metern zentraler Position einbringt. Hancko führt druckvoll aus, schießt jedoch den sich nicht rechtzeitig wegduckenden Beelen an, von dem aus die Kugel im Toraus landet. Abstoß Leverkusen.

56. Timber setzt sich im Zentrum im Dribbling durch und hält dann aus 17 Metern wuchtig drauf. Der Ball kommt richtig gut, aber Hrádecký bekommt die Arme nach oben gerissen und lenkt das Leder noch über die Querlatte. Die anschließende Paixão-Ecke verpufft dann.

54. Feyenoord presst jetzt richtig aggressiv, sodass Xhaka als letzter Mann gegen drei heranrauschende Gegner den Ball verliert. Trauner hat dann aber einen zu spitzen Winkel aufs Tor, weshalb er quer legt. Nur steht da kein Mitspieler.

51. Boniface nimmt beim direkten Gegenstoß Wirtz mit, der aus 18 Metern den direkten Abschluss sucht. Allerdings rutscht ihm der Rechtsschuss deutlich über den Spann, sodass der Ball das Tor merklich verfehlt. Abstoß Rotterdam.

49. Die Rot-Weißen haben sich scheinbar viel für den zweiten Durchgang vorgenommen und spielen mutig nach vorne. Leverkusen überlässt Feyenoord den Ball, verteidigt die Vorstöße der Niederländer aber sehr effektiv und lauert geduldig auf weitere Umschaltmomente.

46. Die Teams kehren auf den Platz zurück und bei Feyenoord bleibt Zerrouki in der Kabine, für den nun Smal übernimmt. Bei der Werkself gibt es noch keine Wechsel. Weiter geht's.

46. Gijs Smal Feyenoord Einwechslung bei Feyenoord: Gijs Smal

46. Ramiz Zerrouki Feyenoord Auswechslung bei Feyenoord: Ramiz Zerrouki

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Mit 4:0 führt Leverkusen zur Halbzeit in Rotterdam und steuert damit mit großen Schritten auf den ersten Dreier der Champions-League-Ligaphase zu. Dabei hielten die Niederländer anfänglich noch gut mit und hatten durchaus auch die eine oder andere spannende Offensivaktion zu vermelden, nachdem Wirtz die frühe Führung erzielte. Was dann folgte, war Umschaltfußball par excellence. Die Rheinländer verteidigten hinten nahezu alles weg und schwärmten bei hohen Balleroberungen stets pfeilschnell aus, was für die Feyenoord-Verteidigung kaum zu verteidigen war. So stellte der deutsche Double-Sieger auf 3:0, ehe sich kurz vor dem Pausenpfiff Wellenreuther zu allem Überfluss noch einen folgenschweren Fehler zum 0:4-Pausenstand leistete, der von den Rängen entsprechend mit Pfiffen begleitet wurde.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Timon Wellenreuther Feyenoord Tooor für Bayer Leverkusen, 0:4 durch Timon Wellenreuther (Eigentor)

Jetzt wird es richtig bitter. Mit dem anschließenden Freistoß stellt Bayer Leverkusen auf 4:0. Wirtz bedient aus 34 Metern Tapsoba am zweiten Pfosten, der die Kugel ins Zentrum legen möchte, sie aber aus der Drehung heraus etwas zu scharf in Richtung Tor bringt. Eigentlich ein dankbarer Ball für Wellenreuther, der nun aber gewaltig patzt. Er greift daneben, woraufhin ihm der Ball durch die Hosenträger hindurch ins eigene Netz rutscht. Was für ein Kullertor!

44. Gernot Trauner Feyenoord Gelbe Karte für Gernot Trauner (Feyenoord)

Álex Grimaldo nimmt Fahrt auf und wird im Zentrum rustikal von Gernot Trauner gestoppt, der dafür die erste Gelbe Karte der Partie sieht.

43. Dem Klub von der Maas fehlt es ein Stück weit an zündenden Ideen, um die bislang tadellose Defensive der Werkself mal auszuhebeln. Ein auf Verdacht gespielter hoher Ball in die Tiefe ist ein gefundenes Fressen für Hrádecký.

41. Wieder bleibt Feyenoord nur der Versuch aus der Distanz. Nach Timber-Zuspiel wird der Hancko-Schuss aus 18 Metern aber von Frimpong zur Ecke abgefälscht, die dann nichts weiter einbringt.

39. Beinahe fällt nun sogar das 4:0, das allerdings aufgrund einer Abseitsstellung wohl nicht gezählt hätte. Ohnehin gelingt Frimpong aber nicht alles. Aus 15 Metern setzt er den flachen Linksschuss knapp am rechten Pfosten vorbei. Dann geht allerdings auch schon die Fahne an der Seitenlinie nach oben.

36. Florian Wirtz Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:3 durch Florian Wirtz

Feyenoord spielt unbeirrt nach vorne und läuft prompt in den nächsten folgenschweren Konter zum 3:0 der Werkself. Ein hoher Diagonalball schickt Frimpong erneut über rechts auf die Reise, der viel Platz und Zeit hat und dann vom rechten Strafraumeck das Leder hoch in den Lauf von Wirtz schaufelt, der den Volley aus sieben Metern sehenswert im niederländischen Tor versenkt. Wellenreuther ist chancenlos.

35. Die Rheinländer lauern weiter auf Konter, verdichten dabei das Zentrum und stellen die Anspielstationen gut zu. Der niederländische Vizemeister bleibt zwar sehr bemüht, tut sich aber sehr schwer, hinter die Kette zu kommen.

32. Abermals zeigen die Niederländer sich aber wenig beeindruckt und greifen unbeirrt an. Erst pariert Hrádecký aber stark gegen Paixão, ehe der Nachschuss von Zerrouki knapp am Tor der Schwarzroten vorbei rauscht. Knappe Nummer.

30. Álex Grimaldo Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:2 durch Álex Grimaldo

Rotterdam drückt, aber Leverkusen kontert und stellt mit einem herrlichen Spielzug nun auf 2:0. Boniface behauptet einen Steckpass in die Tiefe gegenüber zwei Gegenspielern, deutet dann einen Schuss an, leitet aber mit einer irren Körpertäuschung mit dem anderen Fuß auf Frimpong weiter, der das Leder nur noch auf den zweiten Pfosten schieben muss. Dort kommt Grimaldo angerauscht und drückt den Ball aus kurzer Distanz druckvoll über die Linie. Ein Spielzug zum Zungeschnalzen!

29. Feyenoord ist weiterhin darum bemüht, irgendwie zum Ausgleich zu kommen, muss es aber erneut aus der zweiten Reihe versuchen. Beinahe mit Erfolg, denn beim satten Linksschuss von Hwang aus 23 Metern fehlt wahrlich nicht viel. Um eine Haaresbreite rauscht dieses Geschoss am rechten Pfosten vorbei. Abstoß Leverkusen.

26. Wirtz macht den Ball auf dem rechten Flügel fest und bedient dann den im Zentrum lauernden Boniface. Dessen Rechtsschuss aus 24 Metern ist noch leicht abgefälscht und kommt nicht mehr allzu druckvoll sehr zentral und flach aufs Rotterdamer Tor. Kein Problem für Wellenreuther, der die Kugel sicher unter sich begräbt.

24. Die nächste Umschaltsituation: Boniface leitet sofort auf Frimpong weiter, der auf dem rechten Flügel allerdings von Beelen gestellt wird. Frimpong ist dann sogar noch als letzter Mann am Ball, sodass es noch nicht einmal Eckstoß gibt. Das ist jetzt die zweite unsauber ausgespielte Konterchance der Rheinländer.

21. Jetzt kommt die Werkself mal ins Umschaltspiel, aber Jeremie Frimpong spielt die Situation richtig schlecht aus. Obwohl gleich vier Mitspieler die Box gut besetzen, überpowert er seine Hereingabe von rechts über Freund und Feind hinweg ins Seitenaus.

18. Igor Paixão erobert auf Höhe der Mittellinie den Ball und glaubt, zu sehen, dass Lukáš Hrádecký zu weit vor dem Tor steht. Nach kurzem Dribbling hält er daher aus gut 45 Metern einfach mal drauf. Der Ball geht jedoch deutlich am Leverkusener Tor vorbei.

15. Die Niederländer bleiben präsent und aktiv. Hancko tankt sich im Dribbling richtig stark an Frimpong vorbei und flankt dann scharf in die Box, wo Tah zunächst klärt. Der zweite Ball landet dann aber bei Hwang, der es aus 20 Metern einfach mal direkt probiert. Der Rechtsschuss hat durchaus Wucht, kommt aber zu zentral in einer dankbaren Höhe auf Hrádecký, der das Pfund einmal abtropfen lässt und die Kugel dann sicher aufnimmt.

12. Trauner sucht Milambo mit einem starken Steckpass, aber die Bayer-Defensive antizipiert diesen Vorstoß durchs Zentrum sehr gut, stellt entsprechend zu und fängt den Ball zuverlässig ab.

10. Natürlich schaut sich der VAR die Szene noch einmal an und zieht die entsprechenden Linien. Übermäßig lange dauert das aber nicht. Die Momententscheidung des Linienrichters wird bestätigt. Der Treffer zählt nicht. Es bleibt beim 1:0 für die Schwarzroten.

9. Der Klub an der Maas legt nach und erarbeitet sich den dritten Eckstoß, bei dem es dann im Kasten der Werkself klingelt. Dieses Mal führt Igor Paixão die Ecke aus, die dann allerdings Dávid Hancko auf Ramiz Zerrouki verlängert wird, der vermutlich im Abseits steht, als er im Gewusel die Kugel über die Linie drückt. An der Seite geht sofort die Fahne nach oben.

8. Rotterdam zeigt sich unbeeindruckt. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf flankt Igor Paixão hoch in Richtung zweiter Pfosten, wo Álex Grimaldo allerdings per Kopf klärt. Der zweite Ball landet bei Quinten Timber, dessen Abschluss zur Ecke geklärt wird, die dann nichts weiter einbringt.

5. Florian Wirtz Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Florian Wirtz

Der deutsche Double-Sieger feiert den Auftakt nach Maß und geht nach einem eklatanten Fehler von Feyenoord mit 1:0 in Führung. Ramiz Zerrouki spieleinen Fehlpass in die Füße von Robert Andrich, der sofort für Florian Wirtz ablegt. Der nimmt Fahrt auf den Sechzehner auf. Victor Boniface startet und zieht damit die Aufmerksamkeit der Verteidiger auf sich, sodass sich eine große Lücke öffnet, die Florian Wirtz direkt ausnutzt. Aus 17 Metern schweißt er den flachen Linksschuss unhaltbar für Timon Wellenreuther im rechten unteren Eck ein.

4. Igor Paixão nimmt auf dem linken Flügel Fahrt auf, wird allerdings von Jonathan Tah mit einem rustikalen Bodycheck gestellt. Der Unparteiische entscheidet auf Eckstoß. In-beom Hwang findet mit einer schwachen Hereingabe in den Rückraum aber keinen Mitspieler.

2. Wirtz verlagert stark auf Frimpong, der sich bis zur Grundlinie tankt, die flache Hereingabe dann aber nicht an den Mann bringt. Die Niederländer klären ins Seitenaus und stoppen damit den ersten Vorstoß der Gäste.

1. Anpfiff in der niederländischen Hafenstadt. Die Hausherren treten in ihren rot-weißen Trikots über schwarzen Hosen an. Die Rheinländer tragen graue Trikots über weißen Hosen. Los geht's.

1. Spielbeginn

Für die Werkself spricht heute Abend übrigens auch die Bilanz. Die Rheinländer blieben nicht nur in bislang sechs europäischen Pflichtspielen gegen niederländische Klubs gänzlich ungeschlagen (drei Siege, drei Remis), sondern behielten auch 1987/88 im UEFA-Pokal im bislang einzigen Aufeinandertreffen mit Feyenoord Rotterdam die Oberhand. Leverkusen siegte damals mit einem Gesamtscore von 3:2 und konnte zum Saisonende bekanntermaßen sogar den Gesamtsieg im Vorgängerwettbewerb der Europa League verbuchen.

Bayer Leverkusen hat jüngst zwar nach dem verlorenen Europa-League-Finale durch die 2:3-Heimpleite gegen RB Leipzig auch auf nationaler Ebene die Ungeschlagen-Serie verloren. Nachhaltigen Schaden hat die Werkself aber offenkundig nicht genommen, die direkt nach der Länderspielpause beim 4:1-Sieg in Hoffenheim wieder alles im Griff hatte und heute die Torgefahr der Vorsaison erneut auf den Platz bringen möchte. In der Europa League erzielten die Schwarzroten in 2023/24 31 Tore in 13 Partien – die meisten von allen in einem europäischen Wettbewerb befindlichen Teams.

Zwar sicherte sich der Klub von der Maas im ersten Pflichtspiel der Saison 2024/25 gegen PSV Eindhoven im Elfmeterschießen den Johan Cruijff Schaal – das niederländische Pendant zum deutschen Super Cup. In der Eredivisie ging es jedoch nicht allzu erfolgreich los. Nach vier Spieltagen ist Feyenoord noch ungeschlagen, holte bei bereits drei Punkteteilungen allerdings erst sechs Punkte. Damit haben die Rot-Weißen schon neun Punkte Rückstand auf die Eindhovener, die bereits fünf Ligaspiele bestritten haben und alle gewannen.

Feyenoord Rotterdam spielte am Samstag in Groningen nur 2:2. Coach Brian Priske wechselt daraufhin auf vier Positionen: Für Gijs Smal, Gjivai Zechiël, Chris-Kévin Nadje (alle drei Bank) und Bart Nieuwkoop (verletzt) spielen heute In-beom Hwang, Ramiz Zerrouki, Gernot Trauner von Beginn an.

Schauen wir gleich zu Beginn auf die Aufstellungen der beiden Teams. Bei Bayer Leverkusen gibt es im Vergleich zum 4:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim nur eine Veränderung an der Startelf: Xabi Alonso gibt Jeremie Frimpong den Vorzug vor Nathan Tella (Bank).

Der amtierende deutsche Double-Sieger und Europa-League-Finalist gibt sein Comeback in der Champions League und gastiert hierfür bei einem Klub, der zwölf seiner letzten 15 Champions-League-Spiele verloren hat (drei Siege). Feyenoord verpatzte überdies die Generalprobe am Wochenende und verspielte am Samstag gegen Groningen noch eine 2:0-Führung (Endstand: 2:2).