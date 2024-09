BR24 Sport Meniskusriss: FC-Bayern-Pechvogel Boey fällt wieder lange aus Stand: 16.09.2024 11:54 Uhr

Der FC Bayern muss in den kommenden Wochen erneut auf seinen Rechtsverteidiger Sacha Boey verzichten. Der Franzose hat sich im Training schwer am Knie verletzt und wurde bereits operiert. Es ist der nächste lange Ausfall für den Winter-Transfer.

Von Victor List

Eigentlich war die Saison sehr vielversprechend gestartet für Sacha Boey. In der noch jungen Saison ist er eine feste Größe beim FC Bayern. Doch jetzt hat sich der französische Rechtsverteidiger schwer verletzt. Wie der Verein bekannt gab, hat sich Boey im Training am Sonntag einen Innenmeniskusriss im Knie zugezogen und fehlt den Münchnern wochenlang. Es ist nicht die erste schwere Verletzung des Winter-Transfers.

30-Millionen-Transfer aus Istanbul

In einer etwas chaotischen Winter-Transferphase war Boey eine der Verpflichtungen, die die Bayern tätigten, um ihr personelles Defizit in der Defensive in den Griff zu bekommen. 30 Millionen Euro überwies der Rekordmeister an Galatasaray Istanbul. Ein stolzer Preis, den der 24-Jährige bis heute noch nicht rechtfertigen konnte. Auch aufgrund zahlreicher Verletzungen kommt Boey in seinen acht Monaten an der Säbener Straße nur auf vier (!) Pflichtspieleinsätze.

Schwere Verletzungen werfen Boey zurück

Nach seinem zweiten Spiel für die Münchner zog sich einen Muskelfaserriss zu. Als er sich gerade wieder erholt hatte, warf ihn ein Muskelbündelriss wieder zurück. Er bestritt für den FCB danach kein Pflichtspiel mehr in der Spielzeit 2023/24. In der neuen Saison unter Trainer Vincent Kompany sollte alles besser werden. Dabei profitierte Boey auch von der schweren Knieverletzung von seinem Konkurrenten auf rechts, Josip Stanisic. Durch dessen Ausfall war die Planstelle rechts hinten plötzlich frei und Sacha Boey durfte sich in den ersten vier Spielen zweimal dort probieren.

Gegen Wolfsburg wurde er nach einer guten Stunde zwar ausgewechselt, hatte bis dahin aber vor allem offensiv überzeugt. Defensiv ging ein verschuldeter Foulelfmeter auf seine Rechnung. Im Heimspiel gegen Freiburg setzte Kompany auf eine Dreier- bzw. Fünferkette und verzichtete auf Boey. Gegen Kiel war der Franzose aber wieder gefragt und stand prompt in der Anfangsformation. Auch für den Champions-League-Auftakt gegen Dinamo Zagreb am Dienstag (ab 21 Uhr in der Radioreportage) wäre er ein Kandidat für die Startelf gewesen. Boey muss nun erstmal aussetzen - die Situation kennt er zur Genüge.

Quelle: BR24Sport im Radio 16.09.2024 - 11:54 Uhr