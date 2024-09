BR24 Sport Goretzka-Ausbootung beim FC Bayern- Eberl: "Momentan sauer" Stand: 15.09.2024 09:56 Uhr

Der FC Bayern bejubelt einen 6:1-Sieg bei Holstein Kiel - nur einer durfte nicht mit feiern: Leon Goretzka schaffte es im Spiel gegen den Bundesligaaufsteiger nicht einmal mehr in den Kader. Sportvorstand Max Eberl verteidigt die Entscheidung.

Leon Goretzka hat beim FC Bayern weiterhin einen schweren Stand. Beim 6:1 des FC Bayern bei Holstein Kiel ist der Mittelfeldspieler nicht im Kader - ein weiterer Tiefpunkt für den 29-Jährigen. Bayerns Sportvorstand Max Eberl erklärt die Hintergründe.

"Ich mag ihn sehr, auch wenn er momentan natürlich sauer ist. Das verstehe ich auch. Aber das gehört zum Fußball-Leben auch dazu", sagte Eberl beim TV-Sender "Sky". "Wir haben von Anfang an klar kommuniziert, dass wir einen sehr ausgewogenen Kader haben werden. Dass wir mit Alex Pavlovic einen Spieler haben, der jetzt Nationalspieler geworden ist und jetzt mit Palhinha einen Transfer machen werden, das wusste Leon vorher", stellte Eberl klar. "Dann ist es nun mal so, dass die Konkurrenzsituation beim FC Bayern groß ist", schob er hinterher.

Goretzka bisalng nur acht Minuten auf dem Platz

In seinen sechs Saisons, die er seit seinem Wechsel vom FC Schalke 04 an die Isar, im Trikot des Rekordmeisters erlebt hatte, wurde er immer wieder angezweifelt, stand in der Kritik oder galt als Verkaufskandidat. Und auch unter dem neuen Trainer Vincent Kompany hat Goretzka keinen leichten Stand. Der FC Bayern hätte den Gutverdiener gerne im Sommer verkauft. Schon in der ersten Runde des DFB-Pokals in Ulm (4:0) war Goretzka nicht Teil des Kaders gewesen.

Bei den Siegen der Bayern in Wolfsburg und gegen Freiburg stand er zwar im Aufgebot. Aber nur gegen die Breisgauer wurde er kurz vor Spielschluss eingewechselt. Bislang stand Goretzka in dieser Saison nur acht Minuten auf dem Platz. Der Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt in der Nationalmannschaft auf eine Nominierung von Goretzka verzichtet.

Lockt Flick Goretzka zum FC Barcelona?

Goretzka wurde mit dem FC Bayern fünfmal Deutsche Meister, absolvierte 222 Pflichtspiele für die Münchner. 2020 war er Mitgarant für den Triple-Erfolg unter dem damaligen Trainer Hansi Flick. Der Ex-Bayern- und Ex-Bundestrainer coacht seit dieser Saison den FC Barcelona. Flick gilt als Befürworter Goretzkas. Nach Informationen der spanischen "Sport " soll Barca an einer Verpflichtung des 29-Jährigen interessiert sein. Goretzkas Vertrag bei den Bayern läuft bis 2026.

