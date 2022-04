"Das ist recht viel, das ist eine große Belastung. Einige Schiedsrichter sind jetzt schon an Wochenenden doppelt unterwegs" , sagte Fröhlich. Die Ausfälle sind in der Öffentlichkeit bisher nicht aufgefallen, da die Ansetzungen seit Beginn der Pandemie sehr kurzfristig bekanntgegeben werden.

Dingert - ungewöhnlicher Lapsus in Freiburg

Gut möglich, dass auf die Überbelastung auch Konzentrationsfehler wie jener zurückzuführen ist, der Christian Dingert bei der Bundesligapartie zwischen Freiburg und den Bayern unterlief. Die vom Schiri-Team übersehene Überzahl an Bayern-Spielern auf dem Platz war in jedem Fall ein unüblicher Lapsus. Wobei Dingert nach drei Einsätzen zu März-Beginn während der Länderspielpause sogar einmal hatte durchatmen können.

Diese Möglichkeit hatte Daniel Siebert nicht. Der womöglich aktuell hellste Stern am deutschen Schiedsrichter-Himmel bestritt in den vier März-Wochen sechs schwere Spiele - neben vier deutschen Ligaspielen hatte er eine in der UEFA Conference League zu pfeifen, außerdem stand er in der Länderspielpause international für das WM-Playoff-Spiel zwischen Portugal und der Türkei auf dem Rasen.

Quelle: oja