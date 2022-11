Mavropanos trifft in der Nachspielzeit Stuttgart jubelt in letzter Sekunde gegen Hertha Stand: 08.11.2022 22:47 Uhr

Der VfB Stuttgart hat gegen Hertha BSC in buchstäblich letzter Sekunde einen Heimsieg geholt und damit einen großen Schritt aus der Abstiegszone gemacht.

Durch das 2:1 (1:1) beim Spiel in Stuttgart hat der VfB nun 14 Punkte und ist Tabellen-13., die Hertha steht mit elf Punkten auf dem vorletzten Platz. Konstantinos Mavropanos (90.+8) erzielte das späte Siegtor. Serhou Guirassy (4.) hatte zuvor die Führung für Stuttgart erzielt und Dodi Lukebakio für die Berliner zwischenzeitlich ausgeglichen (19.).

"Es war immer der Glaube da, dass wir das Tor machen können" , sagte Stuttgarts Interimstrainer Michael Wimmer bei Sky. "Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Dinos zum Kopfball kommt. Dass es dann tatsächlich klappt mit dem 2:1, da sind wir natürlich überschwänglich und glücklich."

Hertha gleicht Stuttgarts frühe Führung aus

Stuttgart kam durch Guirassy zu einer schnellen Führung. Tiago Tomás spielte den Ball flach in die Spitze, Guirassy war schneller als Herthas Marc-Oliver Kempf und traf aus zehn Metern (4.).

Die Stuttgarter blieben in der ersten Hälfte das bessere Team mit den besseren Chancen, aber die Hertha erzielte den Ausgleich. Beim ersten herausgespielten Angriff der Berliner traf Lukebakio bei einer Flanke von rechts auf Höhe des zweiten Pfostens aus sieben Metern mit einer Direktabnahme (19.).

Endo muss nach Zusammenstoß verletzt vom Platz

In der zweiten Hälfte verlor das Spiel an Qualität. Gefährlich wurde es bei einer Ecke von Lukebakio für die Hertha: Lucas Tousart kam zu einem Schuss aus acht Metern, Konstantinos Mavropanos klärte aber per Kopf auf der Linie für Stuttgart.

audio Hertha verliert Last-Minute Boëtius - "Ich glaube an diese Mannschaft" Jean-Paul Boëtius von Hertha BSC im Interview nach der Last-Minute-Niederlage gegen Stuttgart.

In der 77. Minute kam es zu einem unglücklichen Zusammenstoß mit den Köpfen von Herthas Ivan Sunjic mit Wataru Endo vom VfB. Endo wurde an der Schläfe getroffen, wurde kurz bewusstlos und musste vom Platz, Sunjic spielte mit Verband weiter. Der Umgang mit Kopfverletzungen wird im Profifußball immer wieder kritisiert. Mit einer Gerhirnerschütterung weiterzuspielen, kann lebensgefährlich sein, der Fußball sucht seit einigen Jahren nach dem richtigen Umgang mit dem Thema. Laut VfB war Endo im Krankenwagen wieder ansprechbar.

Mavropanos trifft in der Nachspielzeit

Die Verletzung zog eine lange Nachspielzeit nach sich - und die Entscheidung fiel spät. Herthas Torwart Oliver Christensen parierte noch einen Kopfball von Enzo Millot (90.+6), beim letzten Versuch war er machtlos: Bei einer Ecke von links durch Sosa köpfte Mavropanos den Ball zum Stuttgarter Sieg ein (90.+8). "Das Spiel dauert bis zum Ende. Ich bin wirklich sehr sauer, sehr sauer" , sagte Herthas Mittelfeldspieler Jean-Paul Boetius.

Stuttgarts Spieler feierten in der Kabine - sendeten aber vor allem ein Bild mit seinem Trikot und Genesungswünschen an Endo.

Stuttgart in Leverkusen, Hertha gegen Köln

Für beide Klubs steht nun das jeweils letzte Spiel vor der WM-Pause an. Am 15. Spieltag muss der VfB Stuttgart auswärts in Leverkusen antreten (Samstag, 12.11.2022 um 15.30 Uhr). Zur gleichen Zeit empfängt die Hertha den 1. FC Köln. Die Bundesliga wird nach der WM mit dem 16. Spieltag ab dem 20. Januar fortgesetzt.