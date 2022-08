Frühes und spätes Tor Effiziente Augsburger feiern Sieg in Leverkusen Stand: 13.08.2022 18:37 Uhr

Trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen hat Bayer Leverkusen auch gegen den FC Augsburg eine Niederlage einstecken müssen.

Bayer Leverkusens Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison ist perfekt: Nach der Niederlage zum Liga-Auftakt bei Borussia Dortmund und dem überraschenden Erstrunden-Aus im DFB-Pokal in Elversberg verlor die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane auch das erste Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 1:2 (1:1).

Im 23. Spiel im Oberhaus war es die erste Niederlage gegen den "Lieblingsgegner" aus der Fuggerstadt.

Fredrik Jensen (15.) brachte den FCA, der vergangene Woche zum Start eine 0:4-Niederlage gegen den SC Freiburg kassiert hatte, nach einer schönen Kombination in Führung. Charles Aranguiz (43.) glich kurz vor der Pause aus. Der in der 65. Minute eingewechselte André Hahn (82.) sicherte nach Videobeweis den Schwaben die drei Punkte.

Pressing bereitet Bayer Probleme

Leverkusens Ersatztorhüter Andrej Lunew, der einzige Bundesligaprofi aus Russland, ersetzte den rotgesperrten Kapitän Lukas Hradecky. Mittelfeldspieler Robert Andrich fehlte wegen anhaltender muskulärer Probleme.

Nach über vier Monaten kehrte Amine Adli hingegen nach einem Sehnenrisses im Oberschenkel in den Kader zurück und wurde in der 62. Minute eingewechselt. Positiv war der Start der Leverkusener nicht. Die Rheinländer fanden gegen die früh pressenden Gäste von Neu-Trainer Enrico Maaßen keine Mittel.

Jensen eiskalt vor Keeper Lunew

Die Augsburger hingegen kombinierten sich durch Iago und Ermedin Demirovic bei der ersten nennenswerten Offensivaktion durch die Bayer-Defensive. Jensen blieb alleinstehend vor Lunew eiskalt und schob den Ball ins Tor ein.

Leverkusens Leistung wurde in der Folge zunächst nicht besser: Mit einem Kopfball von Sardar Azmoun (17.) und einem harmlosen Schuss von Flügelflitzer Moussa Diaby (20.) hatte FCA-Keeper Rafal Gikiewicz keine Probleme. Der Großteil der 22.903 Zuschauer in der BayArena bedachte den uninspirierten Auftritt ihrer Werkself bereits Mitte der ersten Halbzeit mit ersten Pfiffen.

Aranguiz gleicht vor der Pause aus

Nach einem fahrlässigen Ballverlust von Linksverteidiger Mitchel Bakker rettete Lunew gegen Demirovic (30.). Nachdem ein erneuter Kopfball von Azmoun knapp am Tor vorbeiging, zog Aranguiz kurz vor der Halbzeit trocken von der Strafraumkante ab. Azmoun verpasste die Führung wenige Minuten später per Kopf knapp.

Erst nach dem Seitenwechsel legte Leverkusen zu: Offensivtalent Adam Hlozek scheiterte an Gikiewicz, Jeremie Frimpong Augenblicke später nach schöner Kombination ebenfalls. Das Duell Bayer gegen Gikiewicz entschied der Gäste-Schlussmann auch gegen Diaby und erneut Azmoun für sich und hielt den FCA mit seiner glänzenden Leistung im Spiel.

Zweiter Aranguiz-Treffer nicht gegeben

Der vermeintliche Führungstreffer von Aranguiz (69.) zählte wegen eines vorausgegangenen Foulspiels nicht.

Für Leverkusen geht es am 3. Spieltag am Samstag (20.08.2022, 15.30 Uhr) gegen Hoffenheim weiter. Augsburg spielt am Samstag (20.08.22, 15.30 Uhr) gegen Mainz 05.