Zusammenfassung Olympia-News kompakt - Alles Wichtige von Freitag, 2. August Stand: 03.08.2024 00:00 Uhr

Leo Neugebauer übernachtet im Zehnkampf auf Rang eins. Die deutschen Bogenschützen holen Silber. Boxer Nelvie Raman Tiafack hat eine Medaille sicher. Ergebnisse und News vom 2. August im Überblick.

Leichtathletik I - Neugebauer im Zehnkampf vorne

Favorit Leo Neugebauer übernachtet beim Zehnkampf in Paris auf Rang eins und darf von Gold träumen. Für Niklas Kaul lief es am ersten Tag nicht nach Wunsch. Zum Artikel

Bogenschießen - Kroppen/Unruh holen Silber

Die Bogenschützen Michelle Kroppen und Florian Unruh haben Silber im Mixed-Wettbewerb gewonnen. In einer Neuauflage des WM-Finals von Berlin 2023 unterlag das Duo am Freitagnachmittag (02.08.2024) den Weltmeistern Lim Sihyeon und Kim Woojin aus Südkorea mit 0:6. Zum Artikel

Boxen - Nelvie Tiafack hat Medaille schon sicher

Boxer Nelvie Raman Tiafack steht bei den Olympischen Spielen in Paris im Halbfinale im Superschwergewicht. Der Kölner schlug am Freitag den Italiener Diego Lenzi und hat damit Bronze bereits sicher. Zum Artikel

Basketball - Schröder & Co. bezwingen auch Frankreich

Die deutschen Basketballer haben sich mit einer Galavorstellung gegen Frankreich den Gruppensieg gesichert. Der Weltmeister bezwang den Gastgeber in Lille mit 85:71 (48:27) und schloss die Vorrunde damit ungeschlagen ab. Zum Artikel

Hockey I - Deutsche Herren als Gruppensieger im Viertelfinale

Die deutschen Hockey-Herren gehen als Gruppensieger mit der bestmöglichen Ausgangsposition in das Viertelfinale. Der Weltmeister verteidigte die Spitzenposition in Gruppe A durch ein 2:1 (2:0) im abschließenden Vorrundenspiel gegen Großbritannien und trifft nun auf Argentinien. Zum Artikel

Beachvolleyball - Erste Niederlage für Müller/Tillmann

Die deutschen Beachvolleyball-Meisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben trotz starker Leistung ihre erste Niederlage kassiert. Das Duo unterlag im letzten Vorrundenspiel den Weltmeisterinnen Sara Hughes und Kelly Cheng aus den USA mit 0:2 (18:21, 18:21). Somit zieht das deutsche Team als Zweiter der Gruppe C in das Achtelfinale ein. Zum Artikel

Tennis - Djokovic folgt Alcaraz ins Finale

Carlos Alcaraz hatte sich mit einer Gala-Vorstellung ins olympische Finale gespielt. Am Abend zog Novak Djokovic mit mehr Mühe nach. Und Freudentränen gab es bei Iga Swiatek: Sie holte als erste Polin eine Medaille bei einem olympischen Tennis-Turnier. Zum Artikel

Leichtathletik II - Drei Diskuswerferinnen im Finale

Gleich drei deutsche Diskuswerferinnen stehen im Finale der Leichtathletik-Wettbewerbe. Wie schon in Tokio überstanden Kristin Pudenz, Claudine Vita und Marike Steinacker geschlossen die Qualifikation. Zum Artikel

3x3-Basketball - Deutsche Frauen siegen erneut

Die deutschen Korbjägerinnen haben den nächsten Doppelsieg gefeiert. Gegen China gab es am Morgen einen 18:15-Erfolg, am Abend wurde Frankreich mit 14:13 in die Knie gezwungen. Von sechs Spielen haben die Deutschen fünf gewonnen und führen die Tabelle an. Zum Artikel

Handball - Gislason-Team bucht Ticket fürs Viertelfinale

Deutschlands Handballer stehen vorzeitig im Olympia-Viertelfinale und dürfen weiter von einer Medaille träumen. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason kam gegen Spanien zu einem 33:31 (20:18) und feierte damit den dritten Sieg im vierten Gruppenspiel. Zum Artikel

Springreiten - Deutsche Equipe ohne Medaille

Die deutschen Springreiter haben einen Podestplatz im Team-Wettbewerb verpasst. Nach Rang eins in der Qualifikation kam die Equipe im Schlosspark von Versailles im Finale nur auf den fünften Platz. Zum Artikel.

Segeln - Deutsches Duo wird Sechster

Marla Bergmann und Hannah Wille haben die Überraschung beim Segeln verpasst. Mit ihrem sechsten Platz waren die Kielerinnen nicht unzufrieden – in Los Angeles soll es in vier Jahren aber weiter nach vorne gehen. Zum Artikel

Volleyball - Deutschland erreicht K.o.-Runde

Drittes Spiel, zweiter Sieg für Deutschlands Volleyballer: Mit einer beeindruckenden Angriffswucht schmetterte sich das Team um Kapitän Lukas Kampa zu einem 3:0 gegen Argentinien und damit in die K.o.-Runde des olympischen Turniers. Zum Artikel

Hockey II - Deutsche Damen in der K.o.-Runde

Trotz einer nicht immer überzeugenden Leistung haben die deutschen Hockey-Damen das Team aus China mit 4:2 geschlagen und das Viertelfinale erreicht. Zum Artikel

Golf - Jäger nähert sich den Medaillenrängen an

Stephan Jäger gehört dank einer bärenstarken zweiten Runde im olympischen Golfturnier auf einmal zu den Medaillenanwärtern. Nur vier Schläge trennen ihn vom Spitzentrio. Zum Artikel

Fußball - Spanien fordert Marroko im Halbfinale

Beim Fußballturnier der Männer steht das erste Halbfinale fest. Spanien zog mit einem 3:0-Sieg gegen Japan in die Runde der letzten Vier ein und trifft dort am Montagabend auf Marokko. Die Nordafrikaner schlugen im Viertelfinale die USA. Zum Artikel

Judo - Aus für deutsche Schwergewichtler

Erik Abramov und Renée Lucht sind in Paris früh aus dem Judo-Turnier ausgeschieden. Zum Artikel

Leichtathletik III - Honsel springt ins Finale, Lückenkemper im Halbfinale

Gina Lückenkemper darf sich nach einem guten ersten Lauf aufs 100-m-Halbfinale freuen. Im Finale stehen Hochspringerin Christina Honsel und Hammerwerfer Merlin Hummel. Zum Artikel