Zehnkampf in Paris Neugebauer übernachtet auf Rang eins und darf von Gold träumen Stand: 02.08.2024 21:15 Uhr

Favorit Leo Neugebauer übernachtet beim olympischen Zehnkampf in Paris auf Rang eins und darf von Gold träumen. Für Niklas Kaul lief es am ersten Tag nicht nach Wunsch.

Zum Abschluss des ersten Tages lieferte Neugebauer noch einmal richtig ab: 47,70 Sekunden über 400 m, Saison-Bestleistung - ein Ausrufezeichen.

Schon zuvor hatte der 24-Jährige immer wieder Grund zum Jubeln gehabt, als im Hochsprung 2,05 m im zweiten Versuch gemeistert waren, brüllte er seine Freude heraus. Der 24-Jährige zeigt sich bei seinem Olympia-Debüt in Paris weiter in toller Verfassung und liegt nach fünf Disziplinen vorn.

Von der Last des Favoriten keine Spur

Unbeeindruckt vom Hexenkessel Stade de France mit gut 70.000 Leichtathletik-Fans spult der Weltjahresbeste sein Pensum sehr überzeugend ab. Von der Last des Favoriten keine Spur, hochkonzentriert und fokussierter als bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr wirkt der deutsche Rekordhalter, der in Budapest bei all der Euphorie am starken ersten Tag zu viele Körner gelassen hatte.

Nach Platz eins zur Halbzeit war er noch auf Rang fünf zurückgefallen. Das soll nicht noch einmal passieren. Er habe daraus gelernt, erklärte Neugebauer im Vorwege des olympischen Wettkampfs, und das ist auch spürbar.

Jubel nach 7,98 m im Weitsprung

Nicht alles lief perfekt, aber bei schwüler Hitze doch vieles richtig gut. Im Hochsprung fehlten vier Zentimeter zur persönlichen Bestleistung, im Weitsprung schaffte er 7,98 m und ballte jubelnd die Faust. Die 7,86 m, die er im Juni bei seinem deutschen Rekord von 8961 Punkten in Austin/Texas erzielt hatte, übertraf er mit der zweitbesten Weite im Feld klar.

Auch mit den 10,67 Sekunden über 100 m auf der lila Bahn konnte er zufrieden sein. Nur drei Hundertstel war er damit langsamer als in Austin, wo er lebt und zuletzt seinen College-Abschluss in Wirtschaft gemacht hat. Nur beim Kugelstoßen ließ der Stuttgarter mit 16,55 m einige mögliche Zähler liegen und kam nicht an seine Bestleistung von 17,46 m aus dem Juni heran.

Kaul hinter den eigenen Erwartungen

Der ehemalige Weltmeister und Europameister Niklas Kaul erlebte dagegen einen schwierigen ersten Tag. In vier der fünf Disziplinen blieb er hinter den selbst gesteckten Erwartungen zurück, nur im Hochsprung lief es mit Saisonbestleistung von 2,02 m nach Wunsch. Dabei hatte sich der Mainzer bei der WM im vergangenen Jahr wie auch schon bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio in dieser Disziplin eine Verletzung am Fußgelenk zugezogen - bittere Erfahrungen.

Medaillen weit entfernt

Nach dem kleinen Zwischenhoch waren 49,13 Sekunden über die abschließende Stadionrunde wieder eine Enttäuschung. Schon am Vormittag war der 26-Jährige nicht richtig in Schwung gekommen und haderte sichtlich mit sich. Im Kugelstoßen hatte der EM-Vierte von Rom eine Weite über gut 15 m angepeilt, blieb mit 14,24 m aber fast einen Meter hinter seinen eigenen Vorgaben zurück.

Auch über 100 m hatte er sich mehr vorgenommen als die 11,34 Sekunden - eine 11,20er-Zeit war das Ziel. Im Weitsprung hatte er sich 7,40 m gewünscht, 7,09 wurden es. Seine großen Stärken hat Kaul erst am zweiten Wettkampftag, doch die Medaillen sind schon weit weg.

In Neugebauers 100-m-Lauf wäre am Morgen eigentlich auch Weltrekordler Kevin Mayer (9126 Punkte) dabei gewesen, der französische Nationalheld hatte aber am Vortag schweren Herzen wegen einer Oberschenkelverletzung passen müssen. Auch Weltmeister Pierce Lepage (Kanada) fehlt verletzungsbedingt.

Bob Beamon eröffnet Leichtathletik-Spektakel

Weitsprung-Legende Bob Beamon hatte kurz vor Beginn des Zehnkampfs mit den aus der französischen Theatertradition übernommenen drei Schlägen auf den Boden die Leichtathletik-Wettkämpfe im riesigen Stade de France eröffnet.

Am Nachmittag übernahm den Job der dreimalige Zehnkampf-Weltmeister Dan O'Brien aus dem USA, der 1996 in Atlanta beim Coup von Frank Busemann Olympiasieger geworden war. Die Silbermedaille des ARD-Experten vor 28 Jahren war das bis dato letzte olympische Edelmetall eines deutschen Zehnkämpfers. Nach Willi Holdorf 1964 und Christian Schenk 1988 könnte Neugebauer als dritter Deutscher Olympia-Gold gewinnen.