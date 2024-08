Reportage "Allez Léon, Allez les Bleus!" Frankreich feiert eine frenetische Olympia-Party in Paris Stand: 03.08.2024 07:55 Uhr

"Allez Léon, Allez les Bleus!" Halbzeit bei den Olympischen Spielen in Paris und Gold geht jetzt schon an die frenetischen Franzosen. Frankreich feiert sich selbst und seine Sporthelden. Allen voran Léon Marchand. Ein Schwimm-Gigant, der die Kraft hat, die Spiele still stehen zu lassen.

"Allez Léon, Allez Léon"!" Die Menge tobt im Martin-Luther-King-Park im Pariser Stadtteil Clichy-Batignolles. Léon Marchand fliegt über 200 m Lagen gerade zu seinem vierten Gold bei diesen Spielen und über 1.000 Fans flippen beim Public Viewing komplett aus.

Dabei sein ist alles, egal wo

Der 22-Jährige hat damit als erster Franzose vier Mal Gold bei denselben Olympischen Spielen gewonnen. Für den neuen Nationalhelden lassen die Franzosen alles stehen und liegen, versammeln sich zum Lagerfeuer-Fernsehen. Im Park, in der U-Bahn, überall flimmert Schwimmen mit Marchand über die Endgeräte. Dabei sein ist alles, egal wo.

In der La Defense Arena sind am Freitagabend (02.08.20204) 17.000 ekstatische Zuschauer live dabei - unter ihnen Emmanuel Macron. Auch der Präsident will den Superstar live sehen, der die Spiele still stehen lassen kann.

Marchand schwimmt und die Spiele stehen still

Im rund zehn Kilometer entfernten Stade de France wollen die Zehnkämpfer um Niklas Kaul gerade ihre 400-m-Läufe angehen, aber es geht einfach nicht. Die Menge feiert Marchands Gold so laut, dass erst mit Verzögerung und nach der Bitte um Ruhe gestartet werden kann.

Bei seinen Siegen über 400 m Lagen sowie über 200 m Schmetterling und 200 m Brust war das genauso. Tennis-Matches in Roland Garros oder Fecht-Duelle im Grand Palais mussten einen Moment inne halten, bis sich die Marchand-Hysterie gelegt hatte.

Léon Marchand Ich hatte Gänsehaut. Ich war stolz, ich selbst und Franzose zu sein.

Stolz sind auch die französischen Fans auf ihre Spiele. Die Nationalhymne wird in den Stadien spontan angestimmt, da sind die Medaillen noch gar nicht vergeben. Den Schlachtruf "Allez les Bleus!" wird ohnehin keiner mehr aus dem Ohr bekommen, der live dabei war.

Medaillen-Flut für die euphorisierten Gastgeber

Eine Welle der Begeisterung schwappt durch die Arenen, vom Eiffelturm bis hinaus zum Schloss Versailles. Und berauscht von ihren heißblütigen Fans eilen Frankreichs Sportler momentan von Erfolg zu Erfolg. 36 Medaillen sind es bereits für die Gastgeber, darunter elf goldene. Zum Vergleich: Bei den letzten Ausgaben der Sommerspiele in Rio und Tokio holte die Grande Nation jeweils insgesamt, also nach 16 Tagen, zehn Mal Gold. 2012 waren es elf Siege, 2008 gerade einmal sieben.

Olympia überall

Die Euphorie zeigt sich nicht nur an den Sportstätten. Auch in den vielen Bars der Hauptstadt, in den Brasserien und Cafés flimmert den ganzen Tag Olympia über die Bildschirme. Der Champions Park mit Eiffelturm-Blick ist voll. 13.000 Menschen können hier erstmals Medaillengewinner feiern, ohne Eintritt bezahlen zu müssen. Die rund 150 Fanzonen und Klubs in ganz Frankreich hätten bereits über eine Million Gäste verzeichnet, sagen die Organisatoren. Und die Olympia-Veranstaltungs-App ist bereits mehr als 13 Millionen Mal herunter geladen worden.

Flanieren unter der Flamme

Die Menschen fiebern mit, lassen sich vor allem von den französischen Sportlern begeistern und genießen den Flair der Stadt an der Seine. Der Zugang zum Olympischen Flammen-Ballon war binnen 15 Minuten ausgebucht. Abends, wenn der Flammenring in den Pariser Himmel aufsteigt, strömen immer noch Tausende Menschen zum Louvre, machen es sich mit Wein und Baguette auf den Wiesen gemütlich und bewundern das Feuer am Ballon, das eigentlich nur angestrahlter Wasserdampf ist.

Der olympische Flammenring hängt an einem Riesen-Ballon. Was wie Feuer wirkt, ist angestrahlter Wasserdampf.

Die wummernden Bässe vom nicht weit entfernten Place de la Concorde sind dort noch zu hören. Skateboard, BMX Freestyle, Breaking und 3x3 Basketball bilden hier das jugendliche Herz der Spiele. Die Party scheint dort nie enden zu wollen. Außer eben, wenn Léon Marchand ins Becken steigt. Dann spielt die Musik woanders.