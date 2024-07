Reportage "Allez les Bleus!" Frankreich fliegt zu Rugby-Gold - das Stade de France hebt ab Stand: 27.07.2024 21:48 Uhr

Rugby-Gold für Gastgeber Frankreich, frenetische Fans und Nationalheld Antoine Dupont, der mit den "Blauen" auf "Men in Black" macht: Das Herz der Heim-Spiele schlägt für die Franzosen an diesem Samstag (27.07.2024) im Stade de France, das eine denkwürdige Rugby-Party mit 70.000 Gästen erlebt.

Von Matthias Heidrich, Paris

Antoine Dupont scheint für einen Moment zu fliegen und die Zeit im Tollhaus Stade de France still zu stehen. Frankreichs Rugby-Gott bricht über links durch, ist über 60, 70 Meter nicht zu stoppen. 70.000 Franzosen schreien, hüpfen, hoffen - gefühlt hat Dupont eine ganze Nation im Rücken. Er legt auf Aaron Grandidier ab, der Frankreich im Finale gegen den zweimaligen Olympiasieger Fidschi 12:7 in Führung bringt.

"Allez les Bleus! Allez les Bleus!"

Jetzt hebt das Stade de France ab, steht kopf. "Allez les Bleus! Allez les Bleus!" Eine Welle der Begeisterung schwappt durch das Olympiastadion, erfasst die Spieler auf dem Rasen, die nun nicht mehr aufzuhalten sind, zu Gold getragen werden. 28:7 heißt es am Ende für Frankreich gegen Fidschi - das erste Gold für den Gastgeber. Was für ein Auftakt in die dritten Spiele von Paris. Für die "Flying Fijians" bleibt nur Silber, Bronze geht an Südafrika.

Hollywoodreifer Schlusspunkt einer Rugby-Party

Es ist der hollywoodreife Schlusspunkt einer Rugby-Party, die schon Stunden zuvor begonnen hat. Bereits auf dem Weg zum Olympiastadion herrscht vor dem ersten Spiel des Tages Ausnahmezustand. Die argentinischen Fans rennen eher der großen Schüssel im Stadtteil St. Denis entgegen, als dass sie gehen. Gleich wird ihr Team im Platzierungsspiel gegen Neuseeland antreten - und 12:17 verlieren.

Eine Randnotiz an diesem Tag, der dunkel- statt hellblau gefärbt ist. Die Trikots der "Grande Nation" sind überall. Das Herz der Heim-Spiele schlägt heute hier, im Stade de France. Im 7er-Rugby soll der goldenen Olympia-Kickstart für die Gastgeber her, und 70.000 Rugby-Fans sind dabei.

Rakete "Stade de France" zündet

Wo die atmosphärische Reise hingeht, wird im ersten Halbfinale klar - Richtung Stratosphäre. Rayan Rebbadj zündet die Rakete "Stade de France", bringt Frankreich nach 0:5 mit 7:5 gegen Südafrika in Führung. "Allez les Bleus! Allez les Bleus!" Das ganze Stadion steht - Abflug ins Olympia-Finale für Frankreich. Noch mal Rebbadj und Jordan Sepho sichern den 19:5-Sieg.

Fidschi fliegt auch, die Menge raunt

Das Problem: Fidschi fliegt auch, und zwar im Steilflug hinterher. Der Olympiasieger von Rio und Tokio macht im zweiten Habfinale mit Australien kurzen Prozess - 31:7, Rumms! Ein anerkennendes Raunen geht durchs Stadion. Zwischen den Zeilen schwingt mit: "Das wird hart im Finale gegen dieses Fidschi."

Die Platzierungsspiele vor dem großen Showdown bieten eine kleine "Cool-Down-Phase". Japan, Kenia und Co. werden auf ihren Ehrenrunden trotzdem abgefeiert, ehe zwei Live-DJs mit einem Battle der Bässe oder die launige Blaskappelle den Party-Regler wieder nach oben schieben.

Südafrika und Australien treffen im Bronze-Match aufeinander und die Welle schwappt durchs Stadion. Zu Recht, in einem offenen Schlagabtausch holt sich Südafrika mit einem 26:19-Erfolg Bronze.

Dupont und die "Men in black"

Aber jetzt: "Allez les Bleus! Allez les Bleus!" hallt es sofort wieder durch das Stade de France. "Don't Stop Believin'" spielt der DJ ein. Glauben können die Franzosen gut gebrauchen, nach nur 1:24 Minuten führt Fidschi 7:0. Dann schlägt die Stunde von Dupont. Ausgerechnet er, der eigens für das Olympia-Heimspiel von der 15er-Variante des Sports zum "Rugby Sevens" gewechselt war, führt die Franzosen in den Rugby-Olymp.

Die Nationalhymne bei der Medaillenzeremonie schmettern 70.000 Franzosen inbrünstig mit und feiern ihre Helden gleich doppelt ab, als die eine "Men in Black"-Choero auf dem Rasen zum Besten geben. Die Rugby-Party ist auf dem Siedepunkt - und hat doch gerade erst begonnen.