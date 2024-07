Bronze für Südafrika Frankreich entthront Rugby-Großmacht Fidschi Stand: 27.07.2024 20:16 Uhr

Frankreich hat sich am Samstagabend bei den Olympischen Spielen etwas überraschend die Goldmedaille im 7er-Rugby gesichert. Die Gastgeber setzten sich im Finale gegen Seriensieger Fidschi mit 28:7. Es war die erste Goldmedaille für Frankreich in Paris. Zuvor hatte sich Südafrika mit einem 26:19 über Australien Bronze gesichert.

Noch nie hatte Fidschi ein Rugby-Spiel bei den Olympischen Spielen verloren. Und auch beim Kampf um Gold in Paris am Samstagabend sah alles danach aus, dass der Gewinner von Rio de Janeiro 2016 und Tokio 2021 einfach unschlagbar bleibt.

Das Publikum treibt die Blauen an

Nach knapp eineinhalb Minuten ging der Titelverteidiger gegen Frankreich in Führung. Joseva Talacolo war nach feinem Zuspiel auf und davon und legte den Ball zur Führung in die Endzone. Auch der Erhöhungs-Kick war gut. 7:0 für Fidschi.

Die Antwort besorgte Jefferson-Lee Joseph, der ebenfalls schön freigespielt wurde und den ersten Versuch der Gastgeber unter tosendem Applaus legte. Nach gelungenem Kick stand es 7:7. "Allez les bleus!" ("Auf, ihr Blauen!") skandierte das Publikum im Stade de France – und die Blauen lieferten.

Dupont macht die Sensation perfekt

Der Ankick zur zweiten Halbzeit war etwas zu riskant von Fidschi, die darauf spekulierten, den Ball selbst wieder einzusammeln. Frankreich nutzte den sich dadurch ergebenden Raum perfekt aus: Aaron Grandidier Nkanang und Kicker Paulin Riva erhöhten auf 14:7.

Fidschi setzte nun alles aufs Comeback, Frankreichs Superstar Antoine Dupont hatte etwas dagegen. Zwei Versuche gelangen dem 27-Jährigen noch zum 28:7-Endstand. Die Sensation war perfekt.

Südafrika komplettiert das Treppchen

Um einiges spannender war zuvor das "kleine Finale" um Bronze, das Südafrika mit der letzten Aktion des Spiels gegen Australien mit 26:19 gewann. Die Australier gingen zwar 7:0 in Führung, die südafrikanische Antwort ließ aber keine Minute auf sich warten.

Kapitän Selvyn Davids legte sich den Ball klug per Kick vor, überlief seinen Gegenspieler, sammelte das Ei wieder ein und rannte in die Endzone. Weil die Erhöhung aber nicht gelang, ging es mit 5:7 aus südafrikanischer Sicht in die Pause.

Südafrika dreht auf, Australien in Unterzahl

Auch in Halbzeit zwei blieb das Spiel eng. Zwar setzte sich Südafrika auf 19:7 ab und Australien musste nach einer roten Karte in Unterzahl agieren, aufgeben wollten die Männer aus "Down Under" aber nicht.

Trotz Unterzahl kämpfte sich das Team noch zweimal in die Endzone und glich zum 19:19 aus. Mit dem letzten Angriff des Spiels war es dann aber Shaun Williams, der Südafrika per gelungenem Versuch erneut zu Bronze führte.