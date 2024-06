Leichtathletik So funktioniert Zehnkampf - Die Regeln Stand: 28.06.2024 13:47 Uhr

Zehn Disziplinen in zwei Tagen - so wird der "König der Athleten" in der Leichtathletik gekrönt.

Zehnkampf ist seit den Sommerspielen 1912 in Stockholm olympisch. Bei der Premiere wurde der olympische Zehnkampf noch an drei Tagen abgehalten - wegen der großen Teilnehmerzahl. Seither werden die vier Lauf-, drei Sprung- und drei Wurfdisziplinen an zwei Tagen und immer in derselben Reihenfolge absolviert:

1. Tag: 100 m, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 400 m

100 m, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 400 m 2. Tag: 110 m Hürden, Diskuswerfen, Stabhochsprung, Speerwerfen, 1.500 m

In den Laufwettbewerben ist jeweils ein Fehlstart erlaubt, ein zweiter führt zur Disqualifikation. Im Weitsprung, Kugelstoßen, Diskuswerfen und Speerwerfen sind nur je drei Versuche - und nicht sechs wie im Einzel - erlaubt.

In den technischen Disziplinen werden die Athleten zudem meist in zwei Gruppen aufgeteilt, die nacheinander oder auf verschiedenen Anlagen antreten. Das spart Zeit.

Punktetabelle orientiert sich an Weltrekorden

Zeiten, Weiten und Höhen im Zehnkampf werden mit einer komplexen Formel in Punkte umgewandelt. Die zugrundeliegende Tabelle orientiert sich an den aktuellen Weltrekorden in den Einzeldisziplinen, also beispielsweise Usain Bolts 9,58 Sekunden über 100 m. Bis zu 1.200 Punkte pro Disziplin sind möglich.

Die Punkteberechnung wurde mehrfach reformiert, zuletzt 1985. Den derzeit gültigen Weltrekord hält seit 2018 der Franzose Kevin Mayer mit 9.126 Punkten.

Es gibt ein paar Faustregeln für die Umrechnung von Leistungen in Punkte. Wer selbst den Punktestand während eines Wettkampfs ermitteln will, der kann hier den Mehrkampfrechner des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) ausprobieren:

"Zehn Heldentaten" - die Magie des Zehnkampfs

Der Zehnkampf bekommt in der Leichtathletik neben den 100-m-Sprints die größte Aufmerksamkeit. Bewunderung für die Vielseitigkeit, den Willen und das Durchhaltevermögen der Athleten gab es schon in der Antike. Decathlon - Zehnkampf - bedeutet im Griechischen so viel wie "zehn Heldentaten".

Bei Olympia reine Männersache

Zehnkampf ist neben den 110 Metern Hürden der einzige Leichtathletik-Wettkampf bei Olympia, der Männern vorbehalten ist. Als Mehrkampf für Frauen wird bei Sommerspielen der Siebenkampf ausgetragen. Dennoch gibt es auch Zehnkämpferinnen. Der Leichtathletik-Weltverband führt seit 2005 auch eine Weltrekordliste für Frauen.