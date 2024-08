Rhythmische Sportgymnastik in Paris Gold! 17-jährige Varfolomeev ist die Königin des Mehrkampfs Stand: 09.08.2024 18:12 Uhr

Darja Varfolomeev hat mit gerade einmal 17 Jahren Gold in Paris gewonnen. Bei ihrer Olympia-Premiere krönte sich das Supertalent nach einer grandiosen Vorstellung auf Anhieb zur Königin des Mehrkampfs und zur ersten deutschen Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik. Die deutsche Meisterin Margarita Kolosov wurde starke Vierte.

Ob Darja Varfolomeev wohl Druck verspürte? Diese junge Ausnahmeathletin, von der in Paris so viel erwartet wurde - nicht zuletzt von sich selbst. Wenn es so war, dann ließ es sich die 17-Jährige nicht anmerken. Mit traumwandlerischer Sicherheit absolvierte sie am Freitag (09.08.2024) alle vier Durchgänge. Keine konnte mithalten mit der Ästhetik und Technik des jungen Stars, der in drei der vier Übungen vorne lag.

Mutter Tatjana extra aus Sibirien angereist

Wieder war die Stimmung vor vollbesetzten Rängen in der La Chapelle Arena überbordend, man muss es wohl kaum mehr herausheben bei diesen außerordentlichen Spielen in Paris. Auch die Familie von Darja Varfolomeev, die teils aus Süddeutschland angereist war, fieberte mit. Mutter Tatjana, in ihrer Jugend selbst eine passionierte Gymnastin, war extra aus Sibirien gekommen.

Diesmal stark mit dem Reifen

Am Vortag hatte sich die deutsche Hoffnungsträgerin in der Qualifikation noch ein wenig von der Kulisse beeindrucken lassen und nach einem Flüchtigkeitsfehler den Reifen verloren. Nun aber setzte sie sich gleich nach der ersten von vier Rotationen an die Spitze.

Mit famosen Spagatsprüngen und hohen Würfen des Reifens beeindruckte die Mitfavoritin, die hochkonzentriert wirkte, aber dabei wie immer strahlend lächelte. Ihre mentale Stärke ist eine ihrer vielen Gaben.

Nach der Übung ballte sie die Faust - ein toller Auftakt für die sechsmalige Weltmeisterin, die am Donnerstag (08.08.2024) nach kleinen Patzern als Zweite hinter der Italienerin Sofia Raffaeli ins Mehrkampf-Finale der besten Zehn eingezogen war.

Die Fans reißt es von den Sitzen

Nun rangierte sie von Beginn an auf Platz eins - und gab ihn nicht mehr her. Mit dem Ball zeigte sie zur Musik von Michael Jackson eine eindrucksvolle Übung, die neue, um einiges schwierigere Choreografie hatte sie erst im März präsentiert und zuvor sechs Monate an den Tanzmoves gearbeitet. "Wenn schon Michael Jackson, dann auch richtig", sagte sich die Perfektionistin, die bekannt ist für ihre Präzision und Kreativität.

Auch mit den Keulen glänzte die Sportlerin des TSV Schmiden wie keine andere und so sensationell, dass es die Fans noch während der Übung von den Sitzen riss. "Oh, Champs-Elysees", schallte es danach aus den Lautsprechern und das Publikum sang fröhlich mit, ein sehr französischer Moment, doch schlug nun endgültig die Stunde der deutschen Ausnahme-Gymnastin?

Auch mit dem Angstgerät überzeugend

Mit dem Band hatte sie bei der EM in Budapest Probleme gehabt und auch in der Qualifikation hatte es sich leicht verheddert. 2,3 Punkte betrug der Vorsprung auf die Bulgarin Borjana Kalejn, die kurz zuvor überzeugend performt hatte. Die Spannung war zum Greifen, doch Varfolomeev als vorletzte Athletin des Wettkampfs legte auch mit ihrem Angstgerät eine perfekte Vorstellung hin, war nach drei ersten Plätzen in den vorangegangenen Übungen die Zweitbeste hinter Boryana.

Schon als sie auf die Wertung wartete, vergoss sie Tränen des Glücks, denn Raffaeli als letzte Turnerin konnte ihr nach einem Fehler nicht mehr gefährlich werden. Die Italienerin wurde Dritte hinter Kalejn.

Die erste und bis dato einzige Olympia-Medaille für Deutschland in der Rhythmischen Sportgymnastik hatte Regina Weber, Mutter von Fußball-Nationalspieler Leroy Sane, 1984 in Los Angeles mit Bronze gewonnen.