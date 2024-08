Olympia 2024 im Überblick Die Olympia-Splitter von Freitag, 2. August Stand: 03.08.2024 00:00 Uhr

Frankreichs Superstar Teddy Riner hat sich sein drittes olympisches Gold im Judo gesichert. Die Weißrussin Bardsiluskaja gewann als erste "neutrale" Athletin eine Medaille. Mattes Schönherr ist fit fürs Achter-Finale. Die Olympia-Splitter von Freitag, 2. August.

Riner jetzt alleiniger Rekord-Olympiasieger

Frankreichs Superstar Teddy Riner hat bei den Sommerspielen in Paris Gold gewonnen und sich damit zum alleinigen Rekord-Olympiasieger im Judo gekrönt. Für Riner war es nach 2012 und 2016 das dritte olympische Einzel-Gold. Im Finale der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm in der Champ-de-Mars-Arena besiegte der Lokalmatador Weltmeister Minjong Kim aus Südkorea und versetzte die Zuschauer in Ekstase. Im Teamevent am Samstag kann er bei seiner insgesamt fünften Olympia-Teilnahme bereits die siebte Medaille gewinnen.

Erste "neutrale" Medaillen in Paris vergeben

Die Belarussin Wijaleta Bardsiluskaja hat als erste "neutrale" Athletin in Paris eine Olympia-Medaille gewonnen. Die 19-Jährige holte am Freitag (02.08.2024) im Trampolin-Wettbewerb der Frauen hinter der Britin Bryony Page Silber. Ihr Landsmann Iwan Litwinowitsch holte kurz darauf Gold bei den Männern. Im Medaillenspiegel werden diese Erfolg aber keinem Land zugeordnet: Die wenigen zugelassenen Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus treten unter dem Kürzel "AIN" als "Individuelle Neutrale Athleten" an. Wegen des Krieges gegen die Ukraine sind weder Russland noch Unterstützer Belarus bei den Olympischen Spielen zugelassen.

Rudern: Schönherr fit fürs Achter-Finale - Johannesen bleibt am Schlag

Der Achter kann im Finale der Olympischen Spiele am Samstag (03.08.2024, 11.10 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) wieder auf Ruderer Mattes Schönherr setzen. Nach seinem krankheitsbedingten Ausfall im Hoffnungslauf kehrt der 24-Jährige ins Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) zurück. Schönherr wird aber nicht wie zuletzt am Schlag rudern, sondern hinter Torben Johannesen auf dem zweiten Rollsitz. Nach schwierigen Jahren zählt der Deutschland-Achter in Paris nicht zu den Topfavoriten, will aber dennoch auf Angriff fahren, wie Bundestrainerin Sabine Tschäge mitteilte.

Fechten: Gold für Ungarn, Silber für Japan

Die ungarischen Degen-Fechter haben sich am Abend Gold gesichert. Die Europäer behielten in einem engen Duell mit Japan knapp die Oberhand und setzten sich mit 26:25 durch. Zuvor hatte sich Tschechien durch einen 43:41-Sieg über Gastgeber Frankreich Bronze gesichert.

Franzosen dominieren BMX-Rennen

Das Männer-Finale im BMX-Rennen war fest in französischer Hand. Der Gastgeber sahnte sämtliche Medaillen ab. Gold ging an Joris Daudet, Silber an Sylvain Andre, Bronze an Romain Mahieu. Diverser ging es bei den Frauen zu. Dort gewann die Australierin Saya Sakakibara Gold vor der Niederländerin Manon Veenstra, die sich über Silber freuen konnte. Das Podium komplettierte Zoe Claessens aus der Schweiz. Das Halbfinale der Männer wurde von einem Unfall überschattet. Mitfavorit Kye Whyte aus Großbritannien stürzte schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben des britischen Verbandes sei er anschließend von Teamarzt Nigel Jones untersucht worden. Die ersten Berichte seien positiv, im Krankenhaus soll Whyte aber weiter untersucht werden.

Basketball: Siege für Brasilien und Griechenland

Im olympischen Basketball-Turnier hat Brasilien in Gruppe B im dritten Spiel den ersten Sieg erzielt: Gegen Japan gelang ein 102:84-Erfolg. Um 21.00 Uhr spielt Deutschland gegen Frankreich um den Gruppensieg. In Gruppe A setzte sich Griechenland mit 77:71 gegen Australien durch - auch für die Griechen war es der erste Sieg in der Vorrunde. Kanada spielt in dieser Gruppe zum Abschluss noch gegen Spanien.

Georgier nach Duell mit Judo-Star Riner disqualifiziert

Der georgische Judoka Guram Tuschischwili ist nach einem hitzigen Viertelfinal-Duell mit Frankreichs Gold-Hoffnung Teddy Riner disqualifiziert worden. Riner hatte den 29-Jährigen am Freitag (02.08.2024) auf den Rücken geworfen und durch Ippon besiegt. Tuschischwili hatte den Franzosen daraufhin mit den Beinen zu Fall gebracht und sich über ihn gebeugt. Als Riner aufstehen wollte, stieß der Georgier ihn mit der Hüfte wieder um. Tuschischwili sei wegen unsportlichen Verhaltens disqualifiziert und könne daher auch nicht mehr in der Hoffnungsrunde um Bronze weiterkämpfen, teilten die Olympia-Organisatoren mit.

Basketball-Teams können ins olympische Dorf einziehen

Die beiden erfolgreichen deutschen Basketball-Hallenteams werden nach ihrem Umzug von Lille nach Paris doch wie geplant im olympischen Dorf wohnen. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund mit. Zuvor hatte es Diskussionen gegeben, ob die Basketballer in einem Hotel untergebracht werden, weil im Athleten-Dorf womöglich zu wenig Platz sei. Das Problem wurde nun aber offenbar gelöst.

Notfall in der Schwimmhalle nach Rennen über 200 m Lagen

Bei den olympischen Schwimmvorläufen am Freitagmorgen hat es in der Pariser La Defense Arena einen medizinischen Notfall gegeben. Die Slowakin Tamara Potocka brach nach ihrem Rennen über 200 m Lagen am Beckenrand zusammen und musste beatmet werden. Die 21-Jährige sei bei Bewusstsein, teilten die Veranstalter der französischen Nachrichtenagentur AFP mit, sie werde medizinisch versorgt. Die nachfolgenden Rennen verzögerten sich.

China schnappt sich Gold im Mixed-Doppel im Badminton

Das chinesische Mixed-Doppel Ya Qiong Huang und Si Wie Zheng hat im Badminton Gold gewonnen. Das Duo setzte sich im Finale mit 2:0-Sätzen gegen Na Eun Jeong und Won Ho Kim aus Südkorea durch. Auch im "kleinen Finale" musste sich ein südkoreanisches Doppel geschlagen geben. Bronze schnappten sich Arisa Higashino und Yuta Watanabe aus Japan, die 2:0 gegen Yu Jung Chae und Seung Jae Seo gewannen.