Olympia in Paris Judoka Abramov weiter - Lucht schon raus Stand: 02.08.2024 10:41 Uhr

Judoka Erik Abramov ist erfolgreich in die Olympischen Spiele gestartet. Der Schwergewichtler gewann am Freitag (02.08.2024) seinen Auftaktkampf. Für Renee Lucht ist das Turnier schon wieder vorbei.

Erik Abramov startete gegen den Mongolen Tsetsentsengel Odkhuu in das olympische Turnier. Der 25 Jahre alte Potsdamer war der aktivere Kämpfer, sein Kontrahent bekam nach einer knappen Minute dagegen eine Strafe wegen Inaktivität. Dennoch musste Abramov gleich zweimal im Bodenkampf aufpassen, nicht in einen Haltegriff zu geraten. Mit zwei Strafen für Odkhuu, aber ohne Wertungspunkte für beide ging nach vier Minuten schließlich in die Verlängerung. Dort gelang Abramov nach wenigen Sekunden ein erfolgreicher Wurf und damit auch der Golden Score.

Kurz zuvor war Lucht als Weltranglisten-24. leicht favorisiert in das Duell mit der fünf Plätze schlechter Platzierten Georgierin Sophio Somkhishvili gegangen. Drei der vier Duelle zwischen den beiden gingen an die Deutsche. Aber es war die Osteuropäerin, die zunächst in die Offensive ging. Lucht versuchte es nach einer Dreiviertelminute mit einem Schulterwurf, konnte aber nicht genug Rotation erzeugen. Kurze Zeit später war es aber vorbei für die 24 Jahre alte zweifache Grand-Slam-Gewinnerin aus Hamburg. Somkhishvili war mit einer Fußtechnik erfolgreich, brachte Lucht auf die Matte und bekam eine große Wertung (Ippon).

Butkereit bisher einzige Medaille-Gewinnerin

Damit hat das deutsche Team noch zwei Chancen auf die zweite Medaille bei den Sommerspielen in Paris. Neben Abramov, der im Achtelfinale am Mittag auf Temur Rakhimov aus Tadschikistan trifft, wird am Samstag auch das deutsche Mixed-Team noch auf die Matte treten. Dort rechnet sich der Deutsche Judo-Bund einen weiteren Podestplatz aus. Bei der Premiere in Tokio vor drei Jahren hatte es Bronze für Deutschland gegeben.

Die bisher einzige Medaille für Deutschland in Paris hat Mittelgewichtlerin Miriam Butkereit vom SV Halle geholt. Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner war am Donnerstag nach einem guten Start ins Turnier erst im Halbfinale und anschließend auch im Kampf um Bronze unterlegen.