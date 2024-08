Schwimmen bei Olympia 2024 Nächste Medaillenchance - Gose erreicht Finale über 800 m Stand: 02.08.2024 12:45 Uhr

Nach Bronze über 1500 m kann Schwimmerin Isabel Gose in Paris noch ein zweites Mal nach einer Medaille greifen: Die Magdeburgerin schwamm am Freitag (02.08.2024) kontrolliert ins Finale über 800 m. Der deutschen Mixed-Staffel über 4x100 m Lagen fehlte eine halbe Sekunden fürs Erreichen des Endlaufs.

Mit knapp einer halben Sekunde Rückstand hinter Lani Pallister aus Australien belegte Gose in ihrem Vorlauf in 8:20,63 Minuten Platz zwei. Im zweiten Vorlauf waren drei Schwimmerinnen schneller als die Deutsche, darunter auch Topfavoritin Katie Ledecky (8:16,62). Die US-Amerikanerin will im Finale am Samstag (03.08.2024, 21.28 Uhr) ihre neunte Olympia-Goldmedaille gewinnen.

Die 22-Jährige Gose könnte im Finale den deutschen Rekord angreifen, der seit vier Jahren bei 8:16,43 Minuten liegt und von Imke Köhler gehalten wird. Die Magdeburgerin hat auf jeden Fall nach ihrem Bronze-Erfolg über 1500 m jetzt noch eine weitere Medaillenchance.

Deutsche Lagen-Staffel schwamm nicht schnell genug

Die deutsche Mixed-Lagenstaffel hoffte nach Platz vier in ihrem Vorlauf in 3:44,75 Minuten vergeblich darauf, dass der zweite Lauf langsamer über die Bühne gehen würde. In der Addition beider Rennen reichte die Zeit des DSV-Quartetts mit Ole Braunschweig, Melvin Imoudu, Angelina Köhler und Nina Holt nur für Platz neun. Rang acht hätte den Einzug ins Medaillenfinale bedeutet. Den belegte das japanische Quartett, das in 3:44,75) exakt eine halbe Sekunde schneller war als die Deutschen.

Winkler scheidet über 100 m Schmetterling aus

Keine Chance auf den Einzug ins Halbfinale hatte in der La Defense Arena der 18-jährige Kaii Winkler über 100 m Schmetterling. Der US-Amerikaner mit deutschen Wurzeln, der für Deutschland startet und erstmals an Olympischen Spielen teilnimmt, kam in 52,64 Sekunden ins Ziel. Unter den 40 Startern in den insgesamt fünf Vorläufen reichte das am Ende nur für Platz 28 - lediglich die besten 16 zogen ins Halbfinale ein. Schnellster war der Ungar Kristof Milak (59,19).

Drei Finals um Gold am Abend

Am drittletzten Tag der olympischen Schwimm-Wettbewerbe geht es heute Abend dreimal um Edelmetall. Es fallen die Entscheidungen über 200 m Rücken der Frauen (20.36 Uhr) sowie über 50 m Freistil (20.30 Uhr) und 200 m Lagen der Männer (ab 20.43 Uhr). Alle drei Rennen finden ohne deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer statt. Spannend wird es für die französischen Olympia-Fans: Schwimmstar Leon Marchand kann seine vierte Goldmedaille bei den Sommerspielen in Paris gewinnen.