Reportage Olympia-Schwimmen 2024 Lukas Märtens - Gold-Krönung mit Tränen Stand: 27.07.2024 22:39 Uhr

In einem furiosen Finale holt sich Lukas Märtens als erster deutscher Beckenschwimmer seit 1988 Olympia-Gold. Es ist der Erfolg eines langen Plans - und wohl nur der Startschuss für weitere Höchstleistungen.

Er wischte sich einmal mit der Hand durchs Gesicht, atmete heftig durch, als die deutsche Nationalhmyne aus den Lautsprechern der Pariser Arena von La Défense ertönte. Und ja, natürlich hatte er Tränen in den Augen, als er anschließend seine Hand auf die Brust legte. Wie sollte es auch anders sein.

An diesem Samstagabend (27.07.2024) fügten sich schließlich alle diese kleinen Pinselstriche, die in so einer Schwimmer-Karriere über die Jahre zusammenkommen, zu einem Gesamtkunstwerk zusammen: Olympia-Gold für Lukas Märtens über 400 Meter Freistil in Paris.

Erster Schwimm-Olympiasieger im Becken seit 1988

"Das klingt gar nicht so schlecht" , sagte er mit einem Lachen im Sportschau-Interview. "Ich glaube, ich habe mich jetzt über die letzten Jahre so krass entwickelt - nicht nur von der Persönlichkeit, auch von der Leistung und Konstanz. Die letzten Jahre liefen schon phänomenal, jetzt die Krönung. Es hat einfach alles gekribbelt. Es ist einfach wunderschön."

Märtens lächelte durchweg, all das Glück, all die Freude dieses Moments nach all den Jahren der Schinderei war ihm anzusehen. Er ist der erste deutsche Schwimm-Olympiasieger im Becken seit Olympia 1988, seit Uwe Daßler und Michael Groß. Was für ein Erfolg! Was für ein Meilenstein in der Karriere des immer noch 22 Jahre jungen Schwimmers aus Magdeburg.

Erster Tag, erstes Olympia-Gold: Deutsches Team kann durchatmen

Auch für das deutsche Olympia-Team in Paris ist das ja schon am ersten Wettkampftag die erwünschte Nachricht. Statt dass die Öffentlichkeit nun in die Verlegenheit kommt, die Tage bis zur ersten Goldmedaille zu zählen, sticht gleich der erste Trumpf des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Mit einer Wucht, die sich Märtens selbst erhofft hatte, die man aber nicht erwarten konnte.

Von Beginn an bestimmte er das Rennen über die 400 Meter Freistil, hatte schon nach der ersten Wende eine Armlänge Abstand zum Rest, erster Jubel brandete in der Halle auf. 100 Meter vor dem Ende war er gar mehr als eine Sekunde vor dem Weltrekord (3:40,07 Minuten) seines Idols Paul Biedermann (damals noch im Hightech-Anzug), die Menge auf den Tribünen stand auf, begann zu toben. 50 Meter später lag Märtens immer noch 77 Hundertstelsekunden davor. Die Zuschauer jubelten ihm immer lauter zu, als wollten sie ihn jetzt zur Bestmarke ziehen.

Hinter der Tribüne muss sich Märtens übergeben

"Am Ende stand ich" , sagte Märtens selbst über die letzten Meter. In 3:41,78 Minuten verpasste er den Rekord zwar um mehr als eine Sekunde, aber darauf kommt es im Kampf um Edelmetall ja letztlich auch nicht an. "Ich bin das Rennen mutig geschwommen. Ich habe nicht überpaced, aber ich musste das Rennen von vorne gehen, weil ich weiß, die Konkurrenz ist zum Ende hin stark."

Im Ziel angekommen zuckte er mit den Schultern, patschte sich mehrmals mit beiden Händen auf den Kopf, ehe er sie wuchtig ins Wasser sinken ließ. "Für den Sport muss man so viel opfern - und das ist der verdiente Lohn" , sagte Märtens. Und das nach Infekten und Trainingspausen in der Vorbereitung. Er hatte sich nun an diesem Abend so sehr verausgabt, dass er sich nach dem Rennen hinter der Tribüne übergeben musste.

Erst EM- und WM-Medaillen, nun Olmypia-Gold

Diese Gala-Vorstellung hat sich über die Jahre angedeutet, sie ist der zwischenzeitliche Höhepunkt eines langen Plans. Denn der 22-Jährige Märtens nimmt schon an seinen zweiten Olympischen Spielen teil. Nachdem er in Tokio 2021 noch in den Vorläufen ausschied, hat er sich seither stetig verbessert. Nach und nach ist er der Weltspitze näher gerückt, bis er selbst an sie schwomm.

2022 holte er WM-Silber und den EM-Titel auf dieser Strecke, 2023 und 2024 zudem WM-Bronze - in dieser Saison hat er unabhängig von den Medaillen einen richtigen Satz nach vorne gemacht, schnappte sich schon den Deutschen Meistertitel in einer Fabelzeit von 3:40,33 Minuten. Der Fokus galt dabei immer diesen Olympischen Sommerspielen in Paris. Die nun nur der Startschuss für weitere Höchstleistungen sein dürften.

Lukas Märtens (l) aus Deutschland jubelt nach dem Gewinn der Goldmedaille mit Schwimm-Bundestrainer Bernd Berkhahn

Ex-Partnerin Gose schwimmt im Sog von Märtens auf Rang fünf

Gefördert hat Märtens dabei auch die Magdeburger Trainingsgruppe unter dem Schwimm-Bundestrainer Bernd Berkhahn. Unter anderem mit dabei: die anderen Weltklasse-Freistilschwimmer Florian Wellbrock und Isabel Gose.

Gose wurde am Samstag im Sog von ihrem früheren Lebensgefährten Märtens über 400 Meter Freistil Fünfte, mit deutschem Rekord wohlgemerkt (4:02,14 Minuten). Auch da brandete noch einmal Jubel auf. Sie hat auf den längeren Strecken in den nächsten Tagen noch größere Chancen auf eine Medaille.

Gose: "Er hat es sich so verdient. Wir sind alle einfach nur unendlich stolz"

Auch Gose hatte Tränen in den Augen, wie so viele in der deutschen Schwimmer-Delegation nach der Siegerehrung von Märtens. "Er hat es sich so verdient, da übermannen einen die Emotionen. Wir sind alle einfach nur unendlich stolz" , sagte Gose der Sportschau.

Dabei waren die 200 und 400 Meter Freistil "eigentlich immer meine Hassstrecken" , sagte Märtens vor wenigen Tagen zu "Swimsportnews". Doch vom Training unter Berkhahn hat Märtens profitiert - vor allem in puncto Ausdauer, einer großen Stärke des Langstreckenschwimmers Wellbrock. Der sagt über seinen Kollegen: "Es ist schön mitzuerleben, wie da neben einem so ein Topstar heranwächst."

Einer, der nun wie Wellbrock Olympiasieger ist. Und einer, für den das nächste Ziel der Weltbestmarke immer machbarer erscheint. Auch Biedermann würde sich "freuen, wenn Lukas den Rekord unterbieten könnte", sagte er vor einigen Tagen. Märtens kommt immer näher, das hat er wie die immer frenetischeren Zuschauer in der Arena von La Défense registriert.