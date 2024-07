Erstes Schwimm-Gold seit 1988 Märtens erster deutscher Olympiasieger in Paris Stand: 27.07.2024 21:30 Uhr

Am ersten Wettkampftag hat die deutsche Mannschaft schon den ersten Goldmedaillen-Gewinner: Schwimmer Lukas Märtens krönte sich am Samstag (27.07.2024) über 400 Meter Freistil zum Olympiasieger und beendete eine lange Durststrecke.

Der erste Tag der Schwimmwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, und direkt in der ersten Medaillenentscheidung stand mit Märtens ein deutscher Athlet im Blickpunkt. Als Vorlaufschnellster unterstrich Lukas Märtens, dass er zu den Goldfavoriten über 400 Meter Freistil gehört, nachdem er bei den Deutschen Meisterschaften in diesem Jahr die weltweit sechstschnellste Zeit aller Zeiten in dieser Disziplin erzielt hatte.

3:40,33 Minuten schwamm Märtens im April, mit dieser Zeit ging er als Nummer eins in Paris an den Start und hatte sogar den Weltrekord von Paul Biedermann aus dem Jahr 2009 im Visier - 0,26 Sekunden fehlten ihm bei seinem DM-Titel nur. Nun war dem DSV-Athleten sogar das Double zuzutrauen - wie sehr Märtens diese Vorschusslorbeeren dann auch umsetzen konnte, zeigte sich dann im Finale am Samstagabend.

Märtens startet schnell und zieht durch

Als Vorlaufbester startete Märtens auf Bahn vier. Dort begann er furios, lag nach der ersten Bahn in Führung mit einer Durchgangszeit unter dem Biedermann-Weltrekord. Der 22-Jährige ging voll ins Risiko, distanzierte seine Kontrahenten und war zur Hälfte des Rennens über 2,5 Sekunden vor der ewigen Bestzeit. Einzig der Südkoreaner Woomin Kim konnte dem Deutschen folgen.

100 Meter vor dem Schluss lag Märtens 0,61 Sekunden vor dem Zweitplatzierten, hatte die große Chance auf die erste deutsche Goldmedaille der deutschen Schwimmer seit Michael Groß vor 36 Jahren in Seoul. Und die holte sich der Magdeburger - mit einer Zeit von 3:41,78 Minuten verpasste er zwar den Weltrekord, gewann aber deutlich. Und wurde am ersten Wettkampftag der erste deutsche Olympiasieger in Paris.

"Ich habe mich über die vergangenen Jahre so krass entwickelt, da lief es schon phänomenal - das ist jetzt die Krönung" , sagte Märtens im Sportschau-Interview. "Ich bin das Rennen mutig geschwommen, ich musste es von vorne angehen. Es war so schön auf den Siegerpodest, da kommen einem so viele Gedanken, Gefühle und Personen, die mich begleitet haben, in den Kopf. Das ist wunderschön."

Silber gewann der Neuseeländer Elijah Winnington (+0,43 Sekunden) vor Kim (+0,72). Oliver Klemet wurde mit einer Zeit von 3:46,59 Minuten Siebter.

Köhler als Vierte im Finale

Zuvor hatte unter anderem Angelina Köhler den Abend in der La Défense Arena in Paris eröffnet. Im Halbfinale über 100 Meter Schmetterling, wo 23-Jährige im Februar WM-Gold geholt hatte, ging es für sie darum, es unter die besten Acht zu schaffen, um am Sonntag (28.07.2024) um die Medaillen zu schwimmen.

Und das gelang. Im ersten Vorlauf wurde Köhler hinter überragenden Walsh, die mit 55,38 Sekunden einen neuen Olympischen Rekord aufstellte, in einer Zeit von 56,55 Sekunden Zweite, in der Endabrechnung reichte das für Rang vier und die Gewissheit, dass die DSV-Schwimmerin im Finale durchaus Aussichten auf eine Medaille hat. " Das war mein großer Traum, jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich bin unendlich dankbar ", freute sich Köhler im Sportschau-Interview über ihren Finaleinzug.

Später schafften das auch die Brustschwimmer Lucas Matzerath und Melvin Imoudu - wenn auch denkbar knapp. Über 100 Meter wurden beide in ihren Halbfinals Vierter und wurden in der Gesamtabrechnung Siebter und geteilter Achter. Imoudu kam nämlich zeitgleich in 59,38 Sekunden mit Ludovico Viberti (Italien) ins Ziel und beide sicherten sich den Platz im Finale, das mit neun Athleten gestartet wird. Matzerath war im ersten Vorlauf in 59,31 Sekunden minimal schneller als die beiden.

Titmus distanziert Ledecky, Gose mit deutschem Rekord

Nach Märtens' Gold-Rennen hatte zuvor stand das " Rennen des Jahrhunderts ", wie es international im Vorfeld bezeichnet worden war, auf dem Programm gestanden. Ebenfalls über 400 Meter Freistil kam es zum Dreikampf zwischen Katie Ledecky (USA), Summer McIntosh (Kanada) und Ariarne Titmus, die allesamt über diese Distanz mal den Weltrekord innehatten oder im Falle von Titmus die aktuelle Halterin der Bestmarke ist.

Und die Australierin ließ ihren Konkurrentinnen nicht den Hauch einer Chance. Wie schon bei den Olympischen Spielen in Tokio distanzierte Titmus die folgenden Schwimmerinnen deutlich, nach 3:57,49 Minuten schlug sie als Erste an, McIntosh folgte 0,88 Sekunden später. Ledecky (+3,37 Sekunden), die über 800 und 1500 Meter ihre Goldstatistik auf neun Olympiasiege aufbessern will, holte als Dritte immerhin noch die Bronzemedaille.

Einen Achtungserfolg landete Isabel Gose, die nicht nur Fünfte wurde, sondern mit einer Zeit von 4:02,14 Minuten einen neuen deutschen Rekord aufstellte und die beste Europäerin im Rennen war. Wie bei Ledecky sind jedoch die längeren Strecken ihre Spezialität.

Drei weitere Entscheidungen am Auftaktabend

Nach den Finals über 400 Meter Freistil finden am Samstag noch zwei weitere Finals statt. In den Staffelwettbewerbe geht es über 4x100 Meter bei den Frauen (21.34 Uhr/ohne deutsche Beteiligung) und Männern (21.44 Uhr) um weitere Goldmedaillen. Bei den Männern startet das deutsche Team als Außenseiter.