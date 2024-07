Schwimmen bei Olympia 2024 Achtes Gold für Ledecky - Gose gelingt Bronze-Überraschung Stand: 31.07.2024 22:00 Uhr

Jetzt gehört sie zu den Top 10 der erfolgreichsten Olympioniken: Katie Ledecky hat über 1500 Meter Freistil ihre achte Goldmedaille gewonnen. Die Schwimmerin des Rennens am Mittwoch (31.07.2024) war allerdings Isabel Gose auf Rang drei. Zuvor hatte Léon Marchand seine Olympia-Show fortgesetzt.

Die 22 Jahre alte DSV-Schwimmerin leistete sich nahezu über die gesamte Distanz ein packendes Duell um die Bronzemedaille mit Simona Quadarella (Italien) - und hatte das bessere Ende. Auf der letzten Bahn zog Gose mit einem tollen Endspurt weg und kam sogar der Silbermedaillengewinnerin Anastasiia Kirpichnikova (Frankreich) näher.

Noch erstaunlicher als der recht unerwartete Erfolg: Gose schwamm in 15:41,16 Minuten zu einem neuen deutschen Rekord und unterbot ihre persönliche Bestleistung um Rund neun Sekunden. Nach Gold für Lukas Märtens, der sich über 200 Meter Rücken mit der viertschnellsten Zeit souverän für das Finale qualifizierte, über 400 Meter Freistil war es die zweite Medaille der deutschen Schwimmer in Paris.

"Ich glaube, ich kann das noch nicht realisieren. Ich war so aufgeregt und jetzt fällt so viel Druck ab. Ich bin so stolz auf das, was wir erreicht haben" , sagte Gose im Sportschau-Interview. "Ich habe mir nur gedacht: 'Scheiß drauf'. Ich war die ganze Zeit so knapp Vierte, aber wusste, dass ich schneller als sie sein kann. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut und schnell klappt."

Über 10 Sekunden Vorsprung für Ledecky

Den Sieg holte sich erwartungsgemäß Ausnahmeschwimmerin Ledecky. Die Amerikanerin gewann mit einem riesigen Vorsprung und rückte in der ewigen Olympia-Bestenliste auf Rang sieben vor. Ihre Bilanz aus vier Teilnahmen: achtmal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze. Und höchstwahrscheinlich wird Ledecky über 800 Meter ihre Gold-Ausbeute noch weiter aufbessern, in der 4x200-Meter-Staffel vielleicht erneut.

Schon auf den ersten 50 Metern distanzierte die 27-Jährige ihre Konkurrentinnen und hatte bereits eine Sekunde Vorsprung, nach 500 Meter waren es schon fast vier Sekunden - das Rennen um Gold war ein einsames. Im Ziel kam Ledecky in 15:30,02 Minuten satte 10,33 Sekunden vor der Zweitplatzierten ins Ziel.

Marchand versetzt alle ins Staunen

Vor Ledecky hatte Léon Marchand die französischen Zuschauer erneut in Ekstase gebracht - und die Fans ihn zu einem unglaublichen Sieg gepusht. Über 200 Meter Schmetterling gewann der 22-Jährige, der über 400 Meter Lagen bereits siegreich war, seine zweite Goldmedaille und ließ seinen Kontrahenten Kristof Milak fassungslos im Ziel zurück.

Mit einem Rückstand von 1,5 Metern und 0,72 Sekunden war Marchand auf die letzte Bahn gegangen und fing den führenden Ungarn mit Unterstützung der ihn anpeitschenden Zuschauer noch ab. Der französische Wunderschwimmer stellte in 1:51,21 Minuten einen neuen Olympischen Rekord auf, Milak wurde mit 0,54 Sekunden Rückstand Zweiter. Bronze gewann Ilya Kharun (Kanada/+1,59 Sekunden).

Noch am Mittwoch sollen die Marchand-Festspiele ihren dritten Akt bekommen. Über 200 Meter Brust hat der Lokalmatador noch die Chance auf seine dritte Goldmedaille der Spiele in Paris.

Sjöström zeigt es der Konkurrenz

Im ersten Rennen des Abends gelang Altmeisterin Sarah Sjöström die Überraschung über 100 Meter Freistil. In einem Herzschlagfinale gewann die 30 Jahre alte Schwedin in 52,16 Sekunden vor Torri Huske (USA/+0,13 Sekunden) und Siobhan Haughey (Hongkong/+0,17 Sekunden) ihre zweite Goldmedaillen bei Olympischen Spielen. 2016 war Sjöström auf der gleichen Strecke bereits erfolgreich.