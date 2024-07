200 m Freistil Finale Märtens bricht auf letzter Bahn ein und wird Fünfter Stand: 29.07.2024 21:00 Uhr

Lange Zeit war Lukas Märtens im Rennen über 200 m Freistil auf Medaillenkurs. Auf der letzten Bahn brach der Magdeburger allerdings ein und verpasste seine zweite Medaille.

Über die 400 m-Distanz war Lukas Märtens vor zwei Tagen noch zu Gold gekrault, diesmal reichte es nur zum fünften Platz. Im Finale über 200 m Freistil schlug der 22-Jährige nach 1:45,46 Minuten an.

Gold ging an den Rumänen David Popovici (1:44,72 Minuten), der hauchdünn vor Matthew Richards (Großbritannien) in 1:44,74 Minuten, Bronze holte Luke Hobson (USA) ebenfalls ganz knapp dahinter in 1:44,79 Minuten.

Nach 150 Metern noch an der Spitze

Dabei sah es zunächst gut aus für den Deutschen, der das Rennen forsch angegangen war. Nach 100 Metern lag der Märtens klar vorne, hatte sich einen Vorsprung von 0,4 Sekunden auf Richards und 0,6 Sekunden auf Favorit Popovici herausgearbeitet.

Auch nach der dritten Bahn hatte Märtens noch eine Medaille vor Augen. Doch dann musste er dem hohen Anfangstempo Tribut zollen und die Konkurrenz auf den letzten 50 Metern vorbeiziehen lassen.

Noch zwei Starts für Märtens

Am Samstag hatte sich Märtens über 400 m zum ersten deutschen Schwimm-Olympiasieger im Becken seit 1988 gekrönt. Der Magdeburger startet in der Rugbyarena La Defense auch noch in der 4x200-m-Staffel und über 200 m Rücken.

Gold für McIntosh über 400 m Lagen

Zuvor holte sich die Kanadierin Summer McIntosh nach einem eindrucksvollen Rennen die Goldmedaille über 400 m Lagen. Sie hatte am Anschlag fast sechs Sekunden Vorsprung vor der US-Amerikanerin Karie Grimes.