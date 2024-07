Märtens, Miroslaw und Büssing überzeugen im Vorlauf Nach Goldcoup: Märtens über 200 m im Halbfinale Stand: 28.07.2024 12:36 Uhr

Nach seiner Goldmedaille über 400 m Freistil hat Lukas Märtens auch das Halbfinale über 200 m Freitstil erreicht. Auch Rafael Miroslaw und Cedric Büssing sind weiter.

200 m Freistil (M): Märtens und Miroslaw stehen im Halbfinale

Nur 14 Stunden nach seinem historischen Goldcoup hat Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens auch auf seiner zweiten Strecke die nächste Runde erreicht. Über 200 m Freistil qualifizierte sich der 22-Jährige aus Magdeburg in 1:46,33 Minuten als Vorlaufzehnter für das Halbfinale.

In der kurzen Nacht auf Sonntag hatte Märtens kaum geschlafen. "Zwei bis drei Stunden sind dabei rumgekommen, ein kleiner Mittagsschlaf", sagte er lachend nach seinem Vorlauf und fügte ernster an: "Ich muss jetzt wirklich zuschauen, dass ich ein bisschen Schlaf aufhole, heute Abend muss man schon richtig Gas geben." Dann schwimmt er um den Einzug ins Finale am Montagabend.

Als zweiter Deutscher ist dann auch Rafael Miroslaw dabei. Bei seinen ersten Olympischen Spielen schaffte der Hamburger mit einer Zeit von 1:46,81 als 13. des Vorlaufs ebenfalls den Sprung unter die letzten 16.

400 m Lagen (M): Büssing schwimmt mit deutschem Rekord ins Finale

Für Cedric Büssing geht es schon am Sonntagabend in den Endlauf über 400 m Lagen. Der Jugend-Europameister knackte im Vorlauf in 4:11,52 Minuten den deutschen Rekord und zog als Sechster ins Finale ein.

100 m Brust (F): Endstation für Anna Elendt

Nicht gereicht hat es hingegen für Anna Elendt. Die 22-Jährige schied als 20. des Vorlaufs über 100 m Brust aus. Die Südafrikanerin Tatjana Smith schwamm in 1:05:00 exakt zwei Sekunden schneller als Elendt und stahl mit der besten Zeit der Konkurrenz auch der favorisierten Chinesin Tang Qianting (1:05,63) die Show.

100 m Rücken (M): Ulrich und Braunschweig verpassen Halbfinale

Für Marek Ulrich und Ole Braunschweig ist der Wettbewerb über die 100 m Rücken beendet. Braunschweig fehlten am Ende als Gesamt-18. zwei Hundertstelsekunden. Ulrich belegte den 29. Rang im Vorlauf. Die schnellste Zeit schwamm der Ungar Hubert Kos (52:78).

200 m Freistil (F): Aus für Mrozinski

Julia Mrozinski schwamm der Elite in ihrem Vorlauf deutlich hinterher. In 1:59,87 Min wurde die 24-Jährige Rennsiebte, verpasste das Halbfinale als Gesamt-17. aber denkbar knapp um eine Position. 400-m-Olympiasiegerin Ariarne Titmus schlug als Zweite in 1:56,23 zwei Hundertstelsekunden später als die Kanadierin Mary-Sophie Harvey (1:56,21) an. Die Finalentscheidungen in der La Defense Arena beginnen am Abend um 20.30 Uhr.