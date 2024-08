Leichtathletik bei Olympia 2024 Mixed-Staffel und Hanna Klein verpassen Finale Stand: 02.08.2024 19:59 Uhr

5.000-m-Läuferin Hanna Klein hat bei den Leichtathletik-Wettbewerben im Stade de France ebenso den Einzug ins Finale verpasst wie die deutsche Mixed-Staffel über 4 x 400 m.

In der Besetzung Jean Paul Bredau (Potsdam), Alica Schmidt (Berlin), Manuel Sanders (Dortmund) und Eileen Demes (Neu-Isenburg) belegte das deutsche Quartett am Freitagabend (02.08.2024) in 3:15,63 Minuten den vorletzten Platz unter den 16 Teams der beiden Vorläufe. Der angepeilte deutsche Rekord (3:12,94) war fast drei Sekunden weit weg.

Topfavorit für das Rennen um Gold in Paris ist die Staffel der USA. Das Quartett verbesserte in dem bislang noch nicht oft ausgetragenen Wettbewerb seinen eigenen Weltrekord auf 3:07,41 Minuten.

5.000 Meter: Hanna Klein scheitert klar im Vorlauf

Über 5.000 m der Frauen verpasste Hanna Klein ebenfalls den Einzug ins Finale am Montag (05.08.2024). Die deutsche Meisterin vom LAV Tübingen hatte keine Chance, im Feld der 21 Athletinnen in ihrem Vorlauf einen Platz unter den ersten Acht zu holen. In 15:31,85 Minuten blieb die letztjährige Hallen-Europameisterin über 3.000 m deutlich über ihrer Bestzeit (14:51,71) und belegte Rang 14 in ihrem Rennen.

Konstanze Klosterhalfen, 5.000-m-Europameisterin von München 2022 und einstige WM-Dritte, hatte sich nach einem langwierigen Infekt nicht für die Spiele qualifiziert.

Unter den insgesamt 16 Endlauf-Teilnehmerinnen sind lediglich vier Europäerinnen, darunter die Doppel-Olympiasiegerin von Tokio, Sifan Hassan aus den Niederlanden, und Europameisterin Nadia Battocletti aus Italien. Auch Weltrekordlerin Gudaf Tsegay aus Äthiopien hat sich qualifiziert.