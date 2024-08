Tennis bei Olympia in Paris Italienerinnen Errani/Paolini mit historischem Finaleinzug Stand: 02.08.2024 14:48 Uhr

Das Tennis-Duo Sara Errani und Jasmine Paolini ist als erstes italienisches Doppel in ein olympisches Finale eingezogen. Souverän hatten sie das tschechische Doppel geschlagen.

Nach dem Matchball gab es bei den beiden Italienerinnen kein Halten mehr. Sara Errani ließ sich rücklings auf die rote Asche des Court Philippe Chatrier fallen und schrie ihre Freude hinaus. Ihr Partnerin Jasmine Paolini stürmte auf sie zu und schließlich fielen sie sich überglücklich in die Arme.

Mit ihrem 6:3 und 6:2-Sieg gegen das tschechische Duo Karolina Muchova und Linda Noskova haben Errani und Paolini etwas geschafft, was keinem italienischen Doppel bisher in der Tennis-Historie gelungen war: den Einzug in ein olympisches Finale.

Errani/Paolini 2024 im French-Open-Finale

Für die 37-jährige Errani, die an ihren fünften Olympischen Spielen teilnimmt, geht im Herbst ihrer Karriere ein Traum in Erfüllung. Mit der 28 Jahre alten Paolini sind es die zweiten gemeinsamen Spiele im Doppel und es könnte in Roland Garros ein versöhnliches Ende geben. Denn in im vergangenen Frühjahr waren Errani und Paolini im Doppelfinale der French Open knapp unterlegen gewesen.

Ihre Gegenerinnen werden am Abend ermittelt zwischen den Spanierinnen Cristina Bucsa/Sara Sorribes Tormo und Mirra Andrejewa/Diana Schnaider aus Russland.