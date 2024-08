Golf bei den Olympischen Spielen Jäger mausert sich zum Medaillenanwärter Stand: 02.08.2024 18:39 Uhr

Stephan Jäger gehört dank einer bärenstarken zweiten Runde im olympischen Golfturnier auf einmal zu den Medaillenanwärtern. Nur vier Schläge trennen ihn vom Spitzentrio.

Der gebürtige Münchner spielte im Club Le National vor den Toren von Paris am Freitag (02.08.2024) eine 64 und blieb sieben Schläge unter Platzstandard. Der 35-Jährige belegt bei Turnierhalbzeit Rang acht, er liegt vier Schläge hinter einem Spitzentrio.

Dieses besteht aus dem US-Amerikaner Xander Schauffele, der vor drei Jahren in Tokio bereits Gold gewann, sowie dem Japaner Hideki Matsuyama und Tommy Fleetwood (England). Der zweite deutsche Starter Matthias Schmid (Herzogenaurach), am Donnerstag deutlich besser unterwegs als Jäger, fiel mit einer 75er-Runde auf Rang 46 zurück.

Ein gutes Jahr für Jäger

Jäger steht in der Weltrangliste derzeit auf Position 54 und hat in diesem Jahr in Houston seinen ersten Sieg auf der PGA-Tour gefeiert. Schmid (WR-Platz 147) ist noch ohne Erfolg auf der prestigeträchtigen Tour.

Das erste olympische Golfturnier fand 1900 statt, ebenfalls in Paris. Nach den Spielen 1904 in St. Louis verschwand die Sportart für 112 Jahre von der olympischen Bildfläche, ehe Golf in Rio 2016 wieder ins olympische Programm rückte.