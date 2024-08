Team-Finale Ein Abwurf zu viel - Deutsche Springreiter verpassen Medaille Stand: 02.08.2024 15:45 Uhr

Enttäuschung für die deutschen Springreiter: Im Mannschaftsfinale reichte es nicht für einen Platz unter den ersten drei. Gold ging an Großbritannien. Silber holten die USA, Bronze Gastgeber Frankreich.

Die deutsche Equipe war nach drei fehlerfreien Ritten in der Qualifikation am Donnerstag (01.08.2024) mit großen Hoffnungen ins Finale am Freitag gegangen. Ein Null-Fehler-Ritt gelang dort allerdings nur Phillip Weishaupt mit Zineday. Das sollte nicht reichen. Denn seine beiden Teamkollegen kamen nicht ohne Abwürfe durch, und so wurde es am Ende nur Platz 5.

Weishaupt und Zineday machen einen Platz gut

Als Erster war Christian Kukuk mit Checker wie in er Qualifikation für das deutsche Team in den 525 m langen Parcours gegangen. Lange sah es sehr gut aus für die beiden, doch am letzten Hindernis riss Checker doch noch die Stange.

Auch Jungstar Richard Vogel mit United Touch kam nicht fehlerfrei durch den wunderschön gelegenen Parcours im Schlosspark von Versailles. Sie leisteten sich ebenfalls einen Abwurf, und so gingen die Deutschen von Rang sechs aus in die Abschlussrunde, in der sie sich dank Weishaupt und Zineday immerhin um einen Rang verbessern konnten.

Irland fällt zurück

Irland mit Schlussreiter Cian O'Connor und Maurice fiel um drei Plätze zurück und wurde am Ende Siebter. Vor Deutschland auf Rang vier kamen die Niederlande.

Mexiko zog zurück

Neun Teams waren ins Rennen gegangen. Die mexikanische Mannschaft musste zurückziehen. Das Pferd von Carlos Hank Guerreiro, Porthos Maestro WH Z, wurde aufgrund gesundheitlicher Gründe nicht zugelassen.

Eine weitere Medaillenchance bietet sich für die Deutschen am Dienstag im Einzel.