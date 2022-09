Große Nachwuchssorgen Weniger Schiedsrichter wegen Hass im Internet

Auf wenige Menschen im Amateur- wie Profifußball prasselt so viel Kritik von allen Seiten ein wie auf die Schiedsrichter. Nur selten und kurz hält der Fußball-Zirkus inne, wie zuletzt, als Profi-Schiedsrichter Felix Zwayer sich nach Verleumdungen eine Auszeit nahm. Dem Anspruch der Unfehlbarkeit können die Frauen und Männer an der Pfeife einfach nicht nachkommen. Deshalb stellen Kerstin von Kalckreuth und Tom Theunissen Unparteiische in diesem Podcast als Mensch in den Mittelpunkt. wdr