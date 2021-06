Frankreich gegen Deutschland - Wissenswertes zum Spiel

Was noch zu sagen wäre

"Der Jo spielt da, wo es das Beste ist für die Mannschaft." (Löw über die Position von Joshua Kimmich, der rechts vor der Dreierkette erwartet wird)

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Frankreich: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Kante, Rabiot, Benzema, Griezmann, Mbappe

Deutschland: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens, Havertz, Müller, Gnabry

Der Schiedsrichter: Del Cerro Grande aus Spanien leitet das Spiel

Der spanische Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande leitet das Spiel. Er pfiff die deutsche Mannschaft bislang ein einziges Mal: Beim 6:1 in der Qualifikation zu diesem Turnier gegen Nordirland in Frankfurt am Main. Seine beiden Assistenten sind Juan Carlos Yuste und Roberto Alonso Fernandez, Video-Assistent ist Juan Martínez Munuera - sie alle kommen ebenfalls aus Spanien. Der vierte Offizielle ist Srdjan Jovanovic aus Serbien.

Die Fans: 14.000 Zuschauer im Stadion dabei

Das Stadion in München

14.000 Menschen dürfen in das Stadion in München kommen. Sie alle sollen das komplette Spiel über FFP2-Masken tragen. Alle Fans, die älter als sechs Jahre sind, brauchen einen negativen Test (PCR oder Antigen-Schnelltest), der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Genesene und vollständig Geimpfte dürfen nach entsprechendem Nachweis ebenfalls ins Stadion. Um den Einlass zu entzerren, gibt es verschiedene 30-minütige Zeitfenster für die Fans, in denen diese am Stadiontor sein sollen.

"Generell finde ich es einfach wahnsinnig erfreulich, dass Zuschauer zugelassen werden" , sagte Bundestrainer Joachim Löw im ARD -Hörfunk. "Man freut sich schon wenn 14.000, 15.000 im Stadion sind. Das hat man bei den ersten Spielen auch gemerkt. Darauf freuen wir uns, glaube ich, alle."

Die Bilanz: Aus deutscher Sicht negativ - aber nicht bei Turnieren

31 Länderspiele gab es bislang zwischen Deutschland und Frankreich. Bei acht Unentschieden gewann Deutschland neun Mal, Frankreich 14 Mal. Bei großen Turnieren blieb die deutsche Mannschaft aber häufiger Sieger. Drei Mal war Frankreich Gegner Deutschlands bei WM-Turnieren, die für die deutsche Mannschaft bis ins Endspiel führten, so auch beim Titelgewinn in Brasilien 2014.

Das letzte Turnierspiel beider Teams gewann Frankreich im Halbfinale der EURO 2016. Das jüngste Aufeinandertreffen gewann ebenfalls Frankreich im August 2018 in der Nations League.