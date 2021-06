Analyse zum 4:2-Sieg über Portugal

DFB-Team begeistert - weil Löw an den richtigen Stellen justiert

Von Marcus Bark (München)

Joachim Löw ändert nichts - und doch so viel. Der Bundestrainer gab der deutschen Nationalmannschaft den richtigen Plan an die Hand, um gegen Portugal in der Offensive zu begeistern.